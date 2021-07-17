احذر عقوبة التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي: تصل للحبس

تتضمن مواد قانون الأحوال المدنية، رقم 143 لسنة 1994، كل ما يتعلق بسجلات المواليد أو الوفيات والزواج والطلاق، ووفق القانون فإن مصلحة الأحوال المدنية تنشئ قاعدة قومية لبيانات المواطنين، تشتمل على سجل خاص بكل مواطن يميزه «رقم قومي» منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم القومي.

قانون الأحوال المدنية

ونصت المادة 48 من قانون الأحوال المدنية، على أنه يجب على كل شخص يبلغ 16 سنة من المواطنين أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه.

ونصت المادة 68 من قانون العقوبات في القانون على أن يُعاقب كل مخالف لأحكام المادة 48 من قانون الأحوال المدنية (الخاصة باستخراج الرقم القومي)، بالحبس مدة لا تتجاوز الـ6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه.

المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الشخصية

والمستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الشخصية (الرقم القومي) هي:

- شراء استمارة بطاقة الرقم القومي من السجل المدني.

- تقديم صورة من البطاقة القديمة لإثبات الشخصية والوظيفة ومحل الإقامة، أو أي مستند آخر.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي 2021

ومن شروط استخراج بطاقة الرقم القومي 2021:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يقل سن الشخص المتقدم للحصول على البطاقة الشخصية عن 16 سنة.

- أن يكون المتقدم لديه بيان ميلاد مسجل في السجل.

ووفقًا لمواد قانون الأحوال المدنية، تتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون، ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية، ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات السجل المدني في الجهات التي يعينها.