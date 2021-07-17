سالي خليل تغازل البدو بأغنية «تهز جبال».. جِمال وخيم صحراوية

طرحت المطربة سالى خليل أحدث أغنياتها بعنوان «تهز جبال» على طريقة «سينجل» على موقع «يوتيوب»، وهي الأغنية التي تعود بها إلى سوق الغناء بعد غياب دام لأكثر من عامين، خاصة أن المطربة حققت نجاحا كبيرا منذ عدة سنوات، بعد أن قدمت أغنية «طفيها» ثم «الحب ولع في الدرة» مع المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة.

سالي خليل تقدم تهز جبال من كلمات سافجي

سالي خليل اعتمدت فى أغنيتها الجديدة «تهز جبال» على شكل موسيقي جديد من خلال «ميكس» بين التراث البدوي والفلكور، حيث تغازل أهل البدو من خلال الأغنية، خاصة وأن سالي تميل إلى المجتمع البدوي، حيث إن والدتها من سيناء.

أغنية «تهز جبال» تعاونت سالي من خلالها مع المؤلف سافجي، الذي كتب ولحن الأغنية، بينما كان التوزيع مع أسامة عبد الهادي.

وتم تصوير الأغنية على مدار يومين بأطراف القاهرة في أكثر من «لوكيشن»، واعتمد المخرج محمد القاضي، ومدير التصوير رامي عادل، في تقديم صورة غير تقليدية، وإبراز ملامح ومعايشة أهل البدو من خلال الاستعانة بعدد من الجمال والخيم الصحراوية، وإحدى الفرق الاستعراضية، وظهرت سالي، وهي ترقص على الجمل في أحد مشاهد الأغنية.

وكشفت سالي، في بيان، أن الأغنية استغرق تحضيرها أكثر من عام ونصف من خلال بحثها عن شكل موسيقى وكلمات غير تقليدية، ووجدت أن الفلكلور والتراث البدوي، هو أكثر الأشكال التي جذبتها أثناء اختيار الأغنية وتنفيذها، وأنها تعتبر نفسها أول مطربة تقدم هذا الشكل الغنائي، خاصة أنها لها عرق بدوي من ناحية والدتها.

سالي خليل: ابتعدت بسبب كورونا

وكشفت سالي، أن غيابها خلال السنوات الماضية لم يكن بإرادتها، ولكن بسبب ما مرت به البلاد من جائحة كورونا، خاصة أنها تعكف على إنهاء تجهيزات ألبومها الغنائي، المقرر صدوره في شتاء 2022، وقالت إن أغنية تهز جبال هي من ضمن أغنيات ألبومها المقبل وهناك اتجاه لطرح أكثر من أغنية بالألبوم خلال الفترة المقبلة على هيئة «سينجل» قبل أن يُطرح الألبوم بشكل كامل بداية العام المقبل.

يذكر أن سالي خليل، طرحت أغنية وطنية منذ عام ونصف بمناسبة ذكرى 30 يونيو وهي «لولاه» من كلمات إسلام عماد الدين، وألحان وتوزيع محمد عاطف الحلو.