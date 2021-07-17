«الري» تكشف تفاصيل إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار في الكونغو بمنحة مصرية

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الكونغو هي أحد الدول الأفريقية التي تربطها بمصر علاقات تاريخية قوية، حيث إن هناك تعاون مستمر بين مصر وكافة الأشقاء الأفارقة، لوجود رغبة حقيقية لدى القيادة السياسية لتحقيق التنمية في كل الدول الأفريقية.

وأضاف «غانم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، على فضائية «الحياة»، أن إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار والتغييرات المناخية في الكونغو، جاء بمنحة كاملة قدمتها الحكومة المصرية لهم، وهو مركز شديد الأهمية بالنسبة لهم ويساعدهم في التنبؤ بالأمطار والفيضانات.

وأوضح أن مصر، أنشأت مثل ذلك المركز منذ سنوات عديدة، وفيه يتم التنبؤ ورصد أماكن هطول الأمطار للدفع بعربات شفط المياه إلى تلك المناطق والحيلولة دون توقف حركة المواطنين في تلك المناطق، فيما كانت تعاني دولة الكونغو الديمقراطية من تلك المشكلة لسنوات طويلة، «كانوا محتاجين لمثل هذا المركز علشان يعرفوا الأمطار هتكون كميتها قد أيه وهتتساقط في أنهي منطقة بالظبط، وده بيديهم فرصة للتنبوء والعمل بشكل مسبق حتى لا تتسب الأمطار بأضرار».

وأكد أن الكونغوليين كانوا في سعادة غامرة لبناء هذا المركز على أراضيهم لأنهم كانوا في حاجة ماسة إليه، لمنع حدوث الفيضانات أو هطول الإمطار دون علم مسبق، «التكنولوجيا الحديثة بتساعد الدولة في إدارة المياه والحماية من أضرار السيول والفيضانات».

وبدأت وزارة الموارد المائية والري الاستعدادات النهائية لتجهيز مركز الإنذار المبكر بالعاصمة الكونغولية كينشاسا في 26 أبريل الماضي، حيث وصلت معدات المركز إلى مطار كينشاسا، تمهيدا لنقلها إلى مقر المركز، على أن يعقب ذلك سفر عدد من الخبراء المصريين من وزارة الموارد المائية والري لتركيب الأجهزة وتجهيز المركز وبدء التشغيل التجريبي، وتدريب الكونغوليين المسؤولين عن تشغيل وصيانة المركز.