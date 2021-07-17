«الأرصاد» تكشف حالة الطقس في يوم عرفة: أمطار على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس في يوم عرفة الذي يوافق يوم الاثنين 19 يوليو 2021، إذ من المتوقع أن يشهد الطقس انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

حالة الطقس في يوم عرفة

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد، أنّه يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

ويتوقع الخبراء أن تتكوّن الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويتوقع الخبراء أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد «حلايب - شلاتين - أبو سمبل» على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبًا، وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

وكان الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، نصح المواطنين، في تصريح سابق لـ«الوطن»، بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة ما بين الظهر والعصر، وزيادة معدلات شرب المياه الباردة بكثرة، والتقليل من تناول اللحم والوجبات المشبعة بالدهون خلال العيد بقدر الإمكان، التي يمكن أن تُسبب بعض المشاكل الصحية، وتجنب التواجد والجلوس في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية.

درجات الحرارة في يوم عرفة

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 27.