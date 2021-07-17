إنقاذ شاب أصيب بجلطة وانسداد «أورطى صناعي» بسوهاج الجامعي

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، اليوم السبت، أن قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى الجامعي، تمكن من إنقاذ حياة شاب، يبلغ من العمر 34 عاماً، حضر إلى المستشفى محولاً من مركز القلب والجهاز الهضمي بالمحافظة، في حالة سيئة للغاية، ويعاني من هبوط حاد بالدورة الدموية، نتيجة اعتلال في وظيفة الصمام الأورطى الصناعي للقلب، لوجود جلطة كبيرة بالقلب، أدت إلى انسداد شبه كامل للصمام الأورطى، مما يتعارض مع الحياة، وأضاف أنه تم إنقاذ حياة المريض بعد إجراء جراحة عاجلة، استمرت نحو 6 ساعات.

وأوضح الدكتور أسامة رشاد الشريف، القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، أن خطورة الحالة كانت نتيجة فشل في عمل صمام أورطى ميكانيكي بقلب صناعي، كان قد تم تركيبه للمريض قبل 4 سنوات، مشيراً إلى أن هذه النوعية من العمليات الجراحية تحتاج إلى جهد كبير، ووقت طويل، معتبراً أن عامل الوقت وسرعة التدخل الجراحي كان أحد أهم العوامل التي ساعدت في إنقاذ حياة المريض الذي كان على وشك الموت.

كما أشار الدكتور حمدي سعد، المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي، إلى أن المراكز المتخصصة تقوم بتحويل الحالات عالية الخطورة إلى قسم جراحة القلب والصدر، الذي يُعد مركزاً متميزاً قادراً على التعامل مع الحالات الحرجة، وإجراء العمليات الخطيرة والدقيقة في هذا التخصص، وذلك لما يمتلكه من كوادر طبية متميزة ذات مهارة عالية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن عبد الغفار، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، أنه تم نقل المريض على الفور إلى غرفة العمليات بقسم جراحة القلب والصدر، حيث تبين وجود جلطة كبيرة على الصمام الصناعي، وتم تغيير الصمام بنجاح، وخروج المريض إلى رعاية ما بعد القلب المفتوح لمتابعته، وبفضل الله وعنايته الحالة العامة للمريض مستقرة حتى الآن.

ضم الفريق الطبي من قسم جراحة القلب والصدر كلاً من الدكتور خالد عبد العال أستاذ بالقسم، والدكتور عبد الحميد هريدي، والدكتورة آلاء محمود، والدكتور أحمد عاطف، مدرسين مساعدين، والدكتور محمد عمر راغب، معيد، والأطباء المقيمين عمرو الشرقاوي، ومصطفى سيد، ومن قسم التخدير الدكتور عبد الهادي حلمي، أستاذ بالقسم، والدكتور أسامة الحويج، مدرس، والدكتور إسلام العسيري، مدرس مساعد، والدكتور أحمد عزمي، معيد، إلى جانب فريق التمريض بعمليات قسم القلب و الصدر.