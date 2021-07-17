بـ«ريش النعام الأزرق».. دومينيك حوراني تشعل حفلها بالقاهرة

أحيت النجمة اللبنانية دومينيك حوراني، حفلًا غنائيًا مميزًا بالقاهرة مساء أمس، داخل أحد الأماكن السياحية الشهيرة بمنطقة المعادي، وسط حضور عدد كبير من جمهورها، احتفالا بحفلات صيف 2021.

وتألقت دومينيك، بإطلالة ساحرة خطفت بها أنظار جمهورها ومحبيها الذين تواجدوا بكثافة فى الحفل وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معها وإهدائها عدد من باقات الزهور، مشيدين بجمالها وتصميم فستانها الذي ظهرت به فى الحفل من «ريش النعام الأزرق».

وغنت دومينيك، خلال الحفل أغنيتها الجديدة «العب غيرها» لأول مرة على المسرح، وهي من كلمات محمد رسلان، ألحان محمد عبد المجيد، ومن المقرر بدء تصويرها خلال أيام فيديو كليب من إخراج مينا عدلي، في دبي.

وعلى هامش الحفل خضعت دومينيك لجلسة تصوير مبهرة وساحرة بتوقيع المصور مؤمن حامد، يذكر أن النجمة دومينيك حوراني، تحضر لعدد من المفاجآت الفنية خلال هذا الصيف، ومن المقرر أن تفرج عن كليبها الجديد خلال أيام قليلة بعد الانتهاء من تصويره، كما سيعرض لها قريبًا فيلم «الشرابية» بعد عيد الأضحى المبارك في «فوكس» داخل عدد من الدول العربية، بالإضافة إلى انشغالها بتصوير فيلمين جديدين.

جدير بالذكر، أن فيلم «الشرابية» يتضمن نخبة من النجوم وهم النجمة دومينيك حوراني، أمينة، علاء مرسي، راندا البحيري، لطفي لبيب، أحمد عبدالله محمود، سليمان عيد، حسن عبد الفتاح، علاء زينهم، جمال فؤاد، وآخرين وهو من قصة وسيناريو وحوار محمود السنطي، وإخراج معوض إسماعيل.

جدير بالذكر، أن «دومينك» تحضر لأغنية جديدة لجمهورها تنتمي لنوعية أغاني المهرجانات الشعبية والرقص، وذلك بعد النجاح الذي حققه كليبها الأخير «بطل تمشي ورايا» على طريقة المهرجانات الشعبية، وهو من كلمات محمد موافي، ألحان محمد موافي وفيجو، توزيع فيجو، مزيكا فلسطيني، مهندس صوت محمود رفعت، مونتاج إيلي رزق الله.