عماد الدين حسين: حديث الرئيس عن سد إثيوبيا محسوب بدقة وطمأن المواطنين

ناقش برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم السبت، رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الأول لإطلاق المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة».

وقال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إنّ أولى الرسائل هي قدرة مصر على تنظيم احتفال مهيب بعد احتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة، مؤكدا أنّ حديث الرئيس السيسي، المرتجل في احتفالية «حياة كريمة»، كان محسوبا بدقة، ووازن بين تهدئة خواطر وقلق المصريين ورغبة مصر الدائمة في السلام والتنمية، والرسالة الأهم هي عدم تفريط مصر في حقها، وهذه هي الرسالة الجوهرية.

وأضاف «حسين» أنه كان ينتاب المصريين، قبل خطاب الرئيس السيسي في الاحتفالية، القلق بشأن ملف النيل، لافتا إلى أن قضية النيل من وجهة نظره هي أهم قضية في تاريخ مصر الحديث، وربما أهم من احتلال إسرائيل لسيناء، مؤكدا أنّ الرئيس السيسي، نزع عوامل القلق من المصريين: «الناس شعرت براحة بعد خطاب الرئيس».

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر هي الدولة المطلة على نهر النيل التي استطاعت تنظيم شؤون النهر وتدفقه وضبطه وإقامة الأعياد له، والمشروع الإثيوبي يناقض ذلك لأنه يريد الهيمنة والسيطرة.

ولفت أن قلق المصرييين زاد بعد جلسة مجلس الأمن عن السد الإثيوبي، مردفا: «الذهاب للمجلس خطوة مهمة، وأي شخص متابع للمشهد الدولي كان يعرف بشكل كبير أن الصورة لن تختلف بعد جلسة مجلس الأمن، فالإثيوبيين متفوقين إلى حد كبير في الخارج، كما أن هناك قوى كبرى لديها مشكلات في الأنهار تشبه السد الإثيوبي، فإذا انحازت لمصر ستكون مطالبة أن تطبق ذلك على قضاياها، إحنا روحنا مجلس الأمن عشان نستف ورقنا».