«الخارجية الأمريكية»: الاتحاد الإفريقي هو الأنسب للتعامل مع سد إثيوبيا

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إن مياه النيل مهمة لمصر والسودان، ومجلس الأمن يرى أن الاتحاد الإفريقي هي المؤسسة الأنسب للتعامل مع أزمة السد الإثيوبي، والولايات المتحدة ترى ضرورة الحل بين الدول الثلاث في أزمة السد، موضحًا أن أمريكا مستعدة لتقديم المساعدات من أجل استعادة مسار المفاوضات، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد استمرار المفاوضات بين الدول الثلاث لحل الأزمة.

وأضاف «وربيرج»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه يجب حدوث اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لحل أزمة السد، كما أن الولايات المتحدة ستستمر في الحوار مع الدول الثلاث من أجل استمرار المفاوضات، وأمريكا ترى أن أزمة السد الإثيوبي مهمة ويجب أن يتم حلها، كما أنه من المهم أن يكون هناك توافق حول الإطار الزمني من أجل الوصول لاتفاق بشأن السد، وعلى جميع الأطراف عدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب.

وأردف المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ضد وجود قوات تركية على الأراضي الليبية، كما أن واشنطن شكرت مصر عن دورها الإيجابي في وقف إطلاق النار في غزة، والرئيس الأمريكي جو بايدن أكد ضرورة الانسحاب من أفغانستان بعد تحقيق أمريكا لأهدافها وليس معنى الانسحاب أن تتجاهل أمريكا ما يحدث بأفغانستان.