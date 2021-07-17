وزير الخارجية الصيني يزور مصر غدا ويعقد مباحثات مع سامح شكري

يجري وزير الخارجية الصيني، وانج يي، زيارة لمصر غدا الأحد، ومن المقرر أن يستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره الصيني لعقد مباحثات ثنائية يعقبها مؤتمر صحفي، ويجري وزير خارجية الصين حاليا زيارة هي الأولى من نوعها لسوريا، حيث وصل وانج يي لمطار دمشق، مساء اليوم السبت، وكان في استقباله نظيره السوري فيصل المقداد ومسؤولون آخرون.

تفاصيل زيارة وزير الخارجية الصيني لمصر

ويستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره وزير الخارجية الصيني فى العاشرة من صباح غدا الأحد.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، كان وانج يي وصل اليوم، إلى دمشق بزيارة هي الأولى من نوعها، واستقبله في مطار دمشق نظيره السوري فيصل المقداد ومسؤولون آخرون، وبحث الرئيس السوري بشار الأسد معه والوفد المرافق له، العلاقات الثنائية بين البلدين، وجرى التوافق خلال اللقاء على الانطلاق نحو مرحلة جديدة في تعزيز هذه العلاقات وفتح آفاق أوسع للتعاون الثنائي في كل المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

وقال الرئيس السورى إن الصين دولة قوية ولها موقع كبير ومهم على الساحة الدولية، وأن سوريا تتطلع إلى توسيع مجالات التعاون معها على مختلف الأصعدة بالاستناد إلى حضورها القوي وسياساتها الأخلاقية والتي تخدم معظم دول وشعوب العالم.

وشكر الرئيس السوري الدعم الذي تقدمه الصين للشعب السوري في مختلف المجالات، والمواقف المهمة التي تتخذها في المحافل الدولية دعما لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وقرارها المستقل.

وفى السياق ذاته، تحدث الجانبان عن مشاركة سوريا في مبادرة «حزام واحد طريق واحد» الصينية، حيث أكد وزير خارجية الصين اهتمام بلاده بمشاركة دمشق في هذه المبادرة، نظرا لموقعها ودورها الإقليمي الهام.

وشدد وانج يي على تواصل دعم بلاده للشعب السوري في حربه ضد الإرهاب ومواجهة الحصار و العقوبات اللاإنسانية المفروضة عليه، والوقوف ضد التدخل في الشؤون الداخلية للشعب السوري وكل ما يمس سيادة سوريا ووحدة أراضيها