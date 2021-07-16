الصين تسجل 36 حالة إصابة جديدة بكورونا وافدة من الخارج.. وصفر وفيات

قالت السلطات الصحية الصينية، اليوم، إن البر الرئيسي، سجل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وافدة من الخارج، أمس الخميس، فيما لم يتم الإبلاغ عن حالات جديدة محلية العدوى، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وأوضحت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية في تقرير يومي، أن من بين الحالات الوافدة من الخارج، تم الإبلاغ عن 15 حالة في مقاطعة يوننان، و6 حالات في بلدية شنجهاي و4 حالات في كل من بلدية تيانجين ومقاطعة قوانجدونج، وحالتين في كل من مقاطعتي جيانجسو وتشجيانج، وحالة واحدة في كل من مقاطعات خنان وسيتشوان وشنشي.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات جديدة مشتبه بإصابتها أو وفيات جديدة تتعلق بالفيروس، أمس الخميس.

من جانبه، ألمح رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، «كيم بو-جيوم»، اليوم، إلى فرض قواعد تباعد اجتماعي أقوى في خارج منطقة العاصمة «سول» والمدن المجاورة لها حيث تكافح البلاد لاحتواء الموجة الرابعة من «كورونا»، فيما قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده قد تسمح للأمريكيين الملقحين بالدخول إليها في منتصف أغسطس المقبل.

وفي تونس، قال وزير الصحة فوزي المهدي، إن اللقاحات التي وعدت السعودية بالتبرع بها لتونس، لم يتم تأمينها بعد، موضحا أن الرياض ما زالت تبحث على مصدر لشراء مليون جرعة من اللقاح. وكانت وزارة الصحة التونسية، سجلت 7878 إصابة جديدة بالفيروس و164 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات بـ«كورونا» إلى 526487 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 17009 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

من جانبه، قال مدير «معهد باستور تونس »، رئيس اللجنة الوطنية للتطعيم، الدكتور الهاشمي الوزير، في تصريحات لـ«سكاي نيوز عربية»، إنهم يعملون حاليا على تكثيف عمليات التطعيم التي وصلت 35 ألف عملية تطعيم في اليوم عبر تكثيف المراكز والفرق المتنقلة بدعم من الصحة العسكرية وإشراك الصيدليات الخاصة بهدف الوصول إلى 70 ألف عملية تطعيم في اليوم.

وأشار الوزير، إلى أن وصول اللقاحات بعث التفاؤل في نفوس التونسيين بتقدم عمليات التطعيم من أجل بلوغ هدف 5 ملايين تطعيم مع نهاية سبتمبر المقبل، موضحا أنه باستكمال الجرعات الثانية وتطعيم ما تبقى من المسجلين تأمل تونس في إنجاز 7 ملايين عملية تطعيم خلال 100 يوم بعد أن توفرت كمية اللقاحات اللازمة ولم يعد ينقص إلا القليل التي ستتوفر قريبا عبر الشراءات المباشرة من أجل تحصين 70 بالمئة من التونسيين.

لجنة الطوارئ تحذر من احتمال كبير لظهور سلالات جديدة من كورونا

من جانبها، حذرت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، من احتمال كبير لظهور سلالات جديدة من كورونا ربما تكون أشد خطورة، وحتى أكثر صعوبة في احتوائها، وقال خبراء اللجنة في بيان، عقب اجتماعهم، أمس الأول الأربعاء، إن الوباء لم ينته بعد.

وأكد رئيس اللجنة الفرنسي ديدييه حسين، خلال مؤتمر صحفي، أن «التطورات الأخيرة مقلقة، فبعد 18 شهرا من إعلان حالة طوارئ صحية عامة، ما زلنا نلاحق الفيروس الذي يواصل بدوره ملاحقتنا».

وأوضح حسين، أن لجنة الطوارئ قدمت توصيتين رئيسيتين: الدفاع عن الوصول العادل للقاحات وعدم الاقدام على مبادرات ذات مبررات علمية ضعيفة مثل منح جرعة ثالثة من لقاح مضاد للفيروس، الذي اقترحه خاصة تحالف «فايزر-بايونتيك».

وتمسكت لجنة الطوارئ، بموقفها المعارض لطلب إثبات على تلقي لقاح للوقاية من كورونا للسفر الدولي وسط جدل متزايد حول منع المسافرين إن كانوا لم يتلقوا اللقاح بعد، ووفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي ي عربية».

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن التحقيقات في منشأ كورونا في الصين تعثرت بسبب غياب المعلومات الأولية المتعلقة بالأيام الأولى لانتشار المرض هناك.

وأضاف جيبريسوس، في مؤتمر صحفي: «نطالب الصين بالشفافية والصراحة والتعاون»، موضحا: «ندين للملايين ممن عانوا والملايين الذين قضوا نحبهم بمعرفة ماذا حدث».