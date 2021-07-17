أغنى مشردة بمصر.. قصة عجوز تسعينية رفضت المساعدات بعزة نفس

قال المهندس محمود وحيد، رئيس مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، إن المؤسسة معنية بإنقاذ الأهالي المشردين بلا مأوى من كبار السن، مشيرا إلى وصول استغاثات للمؤسسة بوجود سيدة مشردة تبلغ من العمر 90 عاما في منطقة ميدان لبنان.

وأضاف «وحيد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، على فضائية «DMC»، أنه وبمجرد وصول الاستغاثات من قبل المواطنين للمؤسسة، تم الدفع بفريق من المتطوعين للبحث عن السيدة، ولم يتم العثور عليها في البداية، «الفريق سأل الناس قالوله دي مليونيرة وبتمتلك فلوس كتير جدا ووضعها المادي ممتاز ولكن بتدعي الفقر، ومخدناش بكلام الناس من الفريق الأول وبعتنا فريق ثاني».

وأوضح أن الفريق الثاني قام بزيارة السيدة في مسكنها بمنطقة ميت عقبة، وكانت تقطن بمنزل «يشبه القبر»، وبعد تحريات المؤسسة عنها وجدت أن السيدة لديها ولدين، أحدهما توفى والثاني لا يزورها مطلقا، بحسب روايتها، وتم عرض المساعدة عليها وطُلب منها الحضور للدار للاستقرار فيها، «لقينا عزة نفس منها غير طبيعية، وهي أغني مشردة في مصر بعزة نفسها والقناعة اللي عندها، ورفضت تماما أي مساعدة».

وأكد أن سعر الغرفة التي تسكنها 100 جنيه شهريا، ورفضت أية مساعدات من قبل المؤسسة لها، «الست قالت إن ربنا بيرزقها ومفيش رد عندها غير الحمد لله وكله ماشي بستر ربنا، وده كان معظم كلامها».

وتابع: «عرضنا عليها كل المساعدات الممكنة، ولكنها رفضت تماما، وقالت الحمد هاعمل بيها إيه، أنا مش محتاجة حاجة أنا عايشة كويس ومرتاحة، وعرضنا عليها إعادة تأهيل الغرفة ورفضت، وهننزل ليها تاني وهانحاول نوفرلها سلع غذائية شهرية، وندفعلها إيجار الأوضة ونوضيها ليها».