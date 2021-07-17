بنك saib يطلق قافلة «صحة وهِمّة» بالتعاون مع مؤسسة إبراهيم بدران

saib: «تقديم الدعم لذوى الهمم» و«رعاية القوافل الطبية» على رأس أجندة المسئولية المجتمعية للبنك

أطلق بنك saib أولى قوافل مبادرة «صحة وهِمّة» بالتعاون مع مؤسسة إبراهيم بدران الخيرية، التى تقوم بالكشف وتقديم الرعاية الطبية للأطفال ذوى الهمم فى دور رعاية داخل القاهرة، بحسب بيان صادر عن البنك.

يأتى ذلك إطار تنفيذ استراتيجية البنك للمسئولية المجتمعية التى تتبنى عدة مشاريع تهدف إلى تقديم الدعم لذوى الهمم فى مجلات مختلفة يأتى على قائمة أولوياتها الصحة، الأمر الذى يسهم فى تطوير وتحسين مستوى المعيشة لهم، حيث يقوم البنك برعاية القوافل الطبية التى تقوم بزيارة دور ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لأكثر من 500 مريض بالقاهرة الكبرى.

وحرص عدد من موظفى saib على المشاركة فى قافلة الرعاية الصحية ومساعدة فريق الأطباء والفريق المساعد لهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمودة للأطفال وتوفير الكتب والألعاب التعليمية المناسبة لتنمية قدراتهم الذهنية والمساهمة فى خلق مجتمع سليم.

جدير بالذكر أن تقديم قوافل الرعاية الصحية والكشف الأولى والتوعية اللازمة يتم من خلال عيادات مؤسسة إبراهيم بدران المتنقلة مع فريق من الأطباء متخصصين فى مجال طب الأطفال والفريق المساعد لهم.

وتتنوع الخدمات الصحية المقدمة فى القوافل لتشمل تخصصات الباطنة، العظام، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد والأمراض الجلدية مع توفير الأدوية، بحسب البيان.

وتحمل مؤسسة إبراهيم بدران رسالة «الرعاية الصحية عالية الجودة، لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكلفتها». وتعمل على توفير ذلك من خلال العديد من الشراكات المجتمعية والدعم من المؤسسات الساعية لتحقيق صحة أفضل للجميع فى مصر. كما تعمل المؤسسة من أجل تقديم المساعدات الاجتماعية ورعاية الفئات الخاصة والقيام بالقوافل الطبية لعلاج المرضى بالقرى الفقيرة ودور الرعاية، وذلك بالكشف عليهم وتقديم العلاج وعمل العمليات الطبية المطلوبة.