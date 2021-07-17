«الصحة» تحذر المواطنين قبل العيد: كورونا لم ينتهِ.. الإصابات قد ترتفع

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في انخفاض مستمر بمصر، وتأمل أن نظل دائمًا في انخفاض والوصول لأقل عدد ممكن من الإصابات والوفيات، محذرة الشعب المصري من التهاون في اتخاذ الإجراءات الاحترازية خاصة مع قرب عيد الأضحى المبارك.

وأضافت «عاصم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أن فترة العيد من الوارد أن تشهد لقاءات أسرية واجتماعات على الموائد، وهذا أمر خطير، فقلة عدد الحالات لا يُعني أننا في مأمن من الفيروس، فمن الوارد أن تحدث زيادة بسبب تصرفات المواطنين.

وشددت مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، على ضرورة العمل على الحفاظ على النجاحات التي حققتها الدولة في مجابهة هذا الفيروس، ونؤخر أي احتمالية في أي زيادة في الأسعار وتقليل بقدر المستطاع الإصابات، بسبب ما هو متوقع بوجود موجات متلاحقة من كورونا خلال الفترة المقبلة.

هل الإصابة بكورونا يزيد من مرضى السكر والضغط.. الصحة تُجيب

وكشفت مستشارة الصحة، العلاقة بين الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وبين مرض السكر والضغط، فذكرت أنه من الوارد أن يكون فيروس كورونا له عامل في زيادة أحد الأمراض المزمنة، ليس فقط السكر والضغط بل غيرهما، وهذا الأمر تأكيده يحتاج وقت طويل، موضحة أنه ليس هناك حتى الآن دليل واضح بين الإصابة بفيروس كورونا وبين زيادة حالات الإصابة بالسكر والضغط حتى الآن.

وتابعت: «مفيش أي حاجة ظهرت من دراسات علمية دولية منشورة تؤكد هذا الكلام»، مؤكدة أن العكس هو الوارد، فمرضى السكر والضغط هم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا، وقد يصابوا بأعراض تجعلهم يتلقوا العلاج في المستشفيات سواء المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان والمخصصة لعلاج فيروس كورونا أو القطاع الصحي الخاص.