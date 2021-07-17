استعدادات تنسيق القبول بالجامعات 2021-2022.. كليات وبرامج جديدة 

تستعد الجامعات الحكومية و الخاصة والأهلية والدولية والمعاهد العليا، لتنسيق الالتحاق بالكليات و للعام الدراسي الجديد 2021- 2022 من خلال إتاحة كليات وبرامج دراسية جديدة تواكب متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا وتتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى التجهيز للتوسع من نظام الدراسة بالساعات المعتمدة تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء والأعلى للجامعات بشأن بدء التطبيق من العام الدراسي المقبل.

الجامعات: استعدادت مكثفة للعام الدراسي الجديد 2021-2022

وكشف الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، عن الاستعدادات التامة لتنسيق القبول بالجامعات 2021-2022، خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة، والجاهزية للعام الدراسي الجديد، من حيث تجهيز البرامج الدراسية الجديدة، وتطبيق الساعات المعتمد المراد تطبيقه خلال العام الجديد، لافتا إلى أن الكليات غير المطبقة لنظام الساعات المعتمدة بدأت في تعديل لوائحها بما يتماشى مع النظام الجديد.

وأكد رئيس جامعة حلوان، أنه سيجرى الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد19»، و التشديد على تطبيق التباعد الاجتماعي، وكذلك التأكيد على ضرورة التشديد على الخطط المواجهة لنفسي المرض.

وقال الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر، إن الجامعة في إطار السعي لمواكبة متطلبات الذكاء الاصطناعي و البرامج الدراسية المتميزة التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا ستضيف كليتي الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، وكذلك كلية الاقتصاد والعلوم الدولية، مؤكدًا أنه يجرى الاستعداد لتنسيق الجامعات 2021-2022، بالإضافة إلى التشديد في الاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وكشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن هناك عدد من البرامج الدراسية و التخصصات العلمية الفريدة سيجرى إتاحتها أمام طلاب العام الدراسي الجديد 2021-2022، تهتم بتخصصات الذكاء الاصطناعي، وبوظائف المستقبل، ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، بجانب التوسع من تطبيق نظام الدراسة بالساعات المعتمدة.