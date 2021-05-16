«التعليم العالي»: اتفاقيتان هامتان لرفعة شأن الجامعات الدولية الجديدة

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن التقرير الذي استعرضه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، حول الجامعات الأهلية الدولية الجديدة، تضمن استعراض دخول 4 جامعات أهلية جديدة في منظومة التعليم العالي المصري، وهي جامعات لها طابع دولي.

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «المواجهة»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه خلال الشهر الماضي، تم توقيع اتفاقيتين مهمتين لهذه الجامعات، الأولى مع جامعة هيروشيما اليابانية، والثانية مع جامعة أريزونا الأمريكية، وهي الجامعة الأولى على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الابتكار.

وأوضح أنه بات هناك 27 جامعة حكومية بها 442 كلية، و30 جامعة خاصة مصرية وجامعات أهلية دولية جديدة، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قرارا بإنشاء 16 جامعة أهلية جديدة في الجامعات الحكومية المصرية، كما يوجد 190 معهدا تابعا للتعليم العالي و3 جامعات تكنولوجية.

وأكد أن مثل تلك الجامعات تهدف إلى تحقيق أهداف الدولة من التنمية المستدامة، كما أن الوزارة لا تنظر فقط للسوق المحلي، ولكن تنظر للسوق الأقليمي والدولي، وكذا الثورة الصناعية وما تحتاجه من تخصصات: «منظومة التعليم العالي في مصر خلال السنوات الماضية تحركت بشكل كبير جدا على مستوى زيادة عدد الجامعات والتخصصات الدقيقة الجديدة وعلى مستوى التصنيفات الدولية».