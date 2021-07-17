«البيئة» توقع وثيقة خطط «التكيف الوطنية» مع تغيرات المناخ

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توقيع وثيقة مشروع صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية فى مصر «NAP» مع التغيرات المناخية، موضحة أنها تهدف إلى تقليل مخاطر تغير المناخ وبناء القدرة على التكيف من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والفنية لتنسيق وإدارة التخطيط والتنفيذ للتكيف مع تغير المناخ، ووضع تقييم وطنى متكامل لمخاطر المناخ وتحديد أولويات التكيف لإدراجها فى وثيقة الخطة، ودمج هذه الأولويات فى العمليات الوطنية للتخطيط والموازنة، إضافة إلى زيادة الاستثمار فى إجراءات التكيف.

وأكدت «ياسمين»، فى بيان أمس، أن هذا المشروع مموَّل من صندوق المناخ الأخضر، وسيتم تنفيذه على مدار 4 أعوام بتكلفة 3 ملايين دولار، موضحة أن عملية وضع خطة وطنية للتكيف هى عملية شمولية تضم كافة الجهات الوطنية وشركاء المصلحة المعنيين، منوهة بأنه توجد 3 نتائج رئيسية للمشروع.

وأوضحت الوزيرة أن النتيجة الأولى هى تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية على تنسيق وإدارة التخطيط والتنفيذ، والثانية هى تقييم مخاطر المناخ الوطنية وتحديد مجالات الأولوية.

وأشارت «فؤاد» إلى أن النتيجة الثالثة للمشروع هى دمج أولويات التكيف فى الموازنة والتخطيط، فهى تضم عدداً من النتائج الفرعية وهى دمج المجالات المحورية للتكيف مع «رؤية مصر 2030».