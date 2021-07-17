الصحة: حالة دلال عبدالعزيز مبتحصلش كتير.. ومتحور دلتا هيوصل مصر

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إنه جرى عمل مؤتمر مؤخرًا لبحث آخر تطورات الوضع الوبائي في مصر لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لكن وجدنا من الشواهد والأدلة والتحاليل التي أجريت في المستشفيات الخاصة بوزارة الصحة والسكان، وكذلك المستشفيات الجامعية بأن متحور «دلتا» لم يصل مصر.

وأضافت «عاصم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»، أن متحور «دلتا» ليس بعيدًا عنا، و وارد عاجلًا أو أجلًا ينتقل لكل دول العالم وليس فقط مصر، لكن لم نرصد أي شواهد من شواهده حتى الآن، حيث إنه يُزيد من أعداد الإصابة والوفيات لدى الأطفال.

وعن استمرار الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى منذ فترة طويلة رغم نتيجة «كورونا» السلبية، فذكرت أنه عندما نخص الإصابة أحد المشاهير يكون هناك اهتمام كبير جدًا به، «زي مثلا الفطر الأسود أخذ موجة إعلامية كبيرة بعد إصابة أحد المشاهير به رغم أن الفطر الأسود معروف من زمان ومش مرتبط بفيروس كورونا بل مرتبط بنقص المناعة».

وأشارت إلى أن حالة مثل الفنانة دلال عبد العزيز، تحتاج فترة في الرعاية المركزة طويلة لكن هذه ليست القاعدة، فالقاعدة هو أن هناك حالات كبيرة تتعافى من كورونا، «مش متوفر عندي آخر التطورات عن حالة دلال عبد العزيز، بس اللي في حالتها مش كتير وفيه حالات موجودة زيها، فكوفيد يصيب الجهاز التنفسي بالأساس رغم أنه يصيب أعداد كثيرة من أجهزة الجسم، وهذا يجعل المريض مضطر أن يظل في المستشفى على جهاز تنفس فترة».