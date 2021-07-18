تنسيقية الشباب تهنئ النادي الأهلى بفوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشعب المصري والنادي الأهلي، بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، وذلك بعد تغلبه على نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في المباراة التي جمعتهما امس السبت.

وتمنت «التنسيقية» وأعضائها، في بيان لها لجميع ممثلي الرياضة المصرية التوفيق في المحافل والمشاركات الدولية، وأن يرفع اسم مصر عاليا في كل المنافسات التى يخوضها أبناؤها.