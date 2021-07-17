نائب يشرح جهود تنسيقية شباب الأحزاب في «حياة كريمة»: «كلنا بنساعد»

قال النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية على مدار الفترة الماضية كانت تتابع تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، مؤكدا أن الدولة تبذل جهودا كبيرا لتوفير الحياة الكريمة لكل المواطنين، والقضاء على الفقر والجوع وتوفير الصحة والتعليم الجيد للجميع.

وأضاف «فتحي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم السبت، أن الدولة خصصت ميزانية كبيرة تقترب من 700 مليار جنيه، لتطوير 4584 قرية، والمبادرة ستعود بالنفع على نصف سكان الشعب المصري، لافتا إلى أن «حياة كريمة» تعمل على تحسين مستوى الخدمات من توصيل الكهرباء والغاز، إضافة لإنشاء مجمعات حكومية في القرى.

وأشار إلى أن التنسيقية تسهم في مبادرة «حياة كريمة» من خلال مبادرة «كلنا بنساعد» التي تهدف إلى مراقبة ورصد المشكلات التي تواجه المواطنين، وإيصال هذه المشكلات للمسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي، كما أن التنسيقية وقعت بروتوكول تعاون مع هيئة تعليم الكبار للمساهمة في ملف محو الأمية، واستهداف كل الأنشطة الطلابية على مستوى جامعات مصر بالكامل.

وأوضح أن «اتحاد شباب الجمهورية الجديدة» تضم شباب «حياة كريمة» ومؤتمرات الشباب والبرنامج الرئاسي، متابعا: «الشباب دي حاجة تفرح ومحتاجين طاقتهم».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، حضر الخميس، المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير وتنمية الريف المصري، في احتفالية كبيرة على أرضية ستاد القاهرة الدولي، حضرها عدد من السياسيين والأدباء والمفكرين والفنانين، وعدد كبير من مختلف فئات الشعب.