تعرف على الإجراءات الوقائية والأمنية بالمطار لاستقبال بعثة الأهلي

وسط إجراءات أمنية وقائية مشددة، بدأت الأجهزة الأمنية فرض أكمنتها أمام صالة 4 المخصصة بالرحلات الخاصة، والتي من المنتظر أن تستقبل بعثة النادي الأهلي خلال رحلة العودة من دولة المغرب الشقيق، عقب فوزه المستحق، وتتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، بعد انتصاره الكبير على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقى، بثلاثة أهداف نظيفة، فى المباراة النهائية للبطولة التى أقيمت بينهما مساء أمس السبت، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية.

إجراءات أمنية وقائية مشددة أمام صالة 4 في انتظار بعثة النادي الأهلي

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أنه من المتوقع أن تصل بعثة النادي الأهلي فجر اليوم الأحد، في تمام الساعة الخامسة صباحاً، بصالة رقم 4، وأن الأجهزة الأمنية المكلفة بحراسة المطار، تتوقع توافد الجماهير لاستقبال أبطال بعثة النادي الأهلي، تمهيداً للاحتفال معهم.

ممر خاص للاعبي بعثة النادي الأهلي فور وصولهم

وأوضحت المصادر، أن صالة الوصول استعدت تماما لاستقبال بعثة الأهلي، حيث تم تخصيص ممر خاص بلاعبي البعثة، لعدم تعرضهم لأى مضايقات من الجماهير المتوقع وصولها في غضون ساعات لاستقبال بعثة النادي الأهلي.

ووجهت العديد من الأندية الكبرى حول العالم، التهنئة للنادى الأهلى عقب فوزه بالبطولة، وأضافت الصفحات الرسمية للنادي الأهلي بمختلف منصات السوشيال ميديا، النجمة العاشرة في الشعار الخاص بالفريق، بعد التتويج بالبطولة الأفريقية بالفوز بثلاثية نظيفة على نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، على طريقتها الخاصة، حيث نشرت صورها الرسمية مضيفة النجمة الجديدة التي حصدها المارد الأحمر مساء أمس السبت.

تعرف على الإجراءات الوقائية والأمنية بمطار القاهرة الدولي لإستقبال بعثة النادي الأهلي

وسجل ثلاثية النادي الأهلى كل من محمد شريف، ومحمد مجدي أفشة، وعمرو السولية، ونجح الأهلي في بلوغ نهائي البطولة في 14 نسخة مسجلا رقما قياسيا لم يحققه أي فريق أفريقي من قبل، وتمكن من حصد اللقب الغالي في 10 مناسبات، وهو رقم قياسي غير مسبوق يضاف إلى رصيد بطولات الأهلي.