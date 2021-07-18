طيران «شرطة عُمان» ينقذ مواطنين جرفتهم مياه الأمطار «فيديو»

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد قيام طيران شرطة سلطنة عُمان، بإنقاذ بعض الأشخاص الذين جرفتهم مياه الأمطار في الأودية.

قام قطاع الإغاثة والإيواء بسلطنة عمان، إثر تأثر أجواء السلطنة بأخدود من منخفض جوي من بحر العرب، بعدد من عمليات الإغاثة والإيواء في محافظتي جنوب الشرقية وشمال الباطنة، حيث ذكر حمود بن محمد المنذري منسق قطاع الإغاثة والإيواء في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية، أن القطاع قام في محافظة جنوب الشرقية، باستقبال 18 أسرة مكونة من 105 أفراد، تضررت مساكنهم وتلف أثاث منازلهم، وتم نقل هذه الأسر إلى مقرات إيواء فندقية وتقديم خدمات الرعاية والتغذية لهم.

وأضاف «المنذري»، أن محافظ جنوب الشرقية قام بزيارة للمناطق المتأثرة والوقوف مع الأسر المتضررة من الأمطار، كما قام القطاع بالتنسيق مع الفرق الخيرية بولاية صور بمساعدة الأسر المتضررة، وقد بادرت الفرق بالاستجابة ووصل بعضها للولاية وسوف تصل جميع المساعدات يوم غد، كما أن أعضاء القطاع ودائرة التنمية الاجتماعية بصور والهيئة العمانية للأعمال الخيرية بدأت بحصر الأضرار وتقييم حجمها، مؤكدا أن قطاع الإغاثة والإيواء عقد اجتماعات تنسيقية للتخفيف من الأضرار الناتجة من المنخفض الجوي.

كما تم إجلاء 40 أسرة مكونة من 290 ‪ فردًا تضررت مساكنهم وتلف أثاث منازلهم بمحافظة شمال الباطنة وتم نقلهم إلى مقر إيواء مدرسة سعد بن المسيب للتعليم الأساسي بولاية شناص وتقديم خدمات الرعاية والتغذية لهم، وتم زيارة المناطق المتأثرة والوقوف مع الأسر المتضررة جراء هطول الأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان الأودية بشكل جارف.

ولفت إلى أن فرقًا من مختلف ولايات السلطنة باشرت بمساندة أهالي صور، إثر تضررهم من المنخفض، داعيا جميع الجمعيات الأهلية والفرق التطوعية بمساندة لجنة التنمية الاجتماعية بولاية صور، والإسهام في توفير الاحتياجات الأساسية، قطاع الإغاثة والإيواء يعمل بشكل مستمر على استقبال الأسر التي تأثرت منازلها جراء ارتفاع منسوب المياه.