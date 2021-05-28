احتجاجات سلطنة عمان.. الشرطة تعلن اعتقال 13 شخصا اليوم

أعلنت الشرطة بمحافظة البريمي في سلطنة عمان، اليوم، اعتقال 13 شخصا لتورطهم في أعمال شغب وإضرام النار في أماكن وممتلكات عامة، كما أوضحت أن السلطات ستتخذ بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة، وفقا لما نقلته فضائية «العربية».

أويأتي ذلك بعد اعتقال عدة أشخاص، أمس؛ لتورطهم في قطع الطرق والاستيلاء على مركبات النقل والاعتداء على المارة والشروع في تخريب الممتلكات العامة والخاصة ومنها المحلات التجارية، بحسب ما أفادت الشرطة، مضيفة أن بعضهم عمد إلى السطو على محلات وإضرام النار فيها.

كانت السلطنة، قد شهدت تجمعات محدودة للمطالبة بإيجاد فرص عمل، فيما أعلنت السلطات تنفيذ مبادرات تشغيليّة عدة تهدف إلى توظيف ما يزيد على 32 ألف فرصة عمل خلال هذا العام.

ووجه السلطان هيثم بن طارق، الأربعاء، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، بتوفير 2000 فرصة عمل في القطاع الحكومي، وتوفير مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية بمختلف القطاعات.

وأعلنت وزارة الدفاع، أنها بدأت اعتبارًا من أمس استقبال طلبات الباحثين عن عمل ممن تنطبق عليهم شروط التجنيد والالتحاق بالقوات المسلحة، وعبر إعلانات تنشر تباعًا لكل من الجيش العماني، وسلاح الجو، والبحرية، والإدارات الأخرى بوزارة الدفاع، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

وتعد سلطنة عمان واحدة من أكثر الدول العربية هدوء، وتأتي الاحتجاجات الأخيرة كاختبار حقيقي أمام السلطان هيثم الذي تولى السلطة منذ قرابة عام ونصف خلفا لابن عمه السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وتقع احتجاجات في سلطنة عمان، التي تشهد معدلات بطالة قياسية وتراجعا اقتصاديا منذ أشهر على خلفية الاغلاقات المرتبطة بكورونا والانخفاض الذي أصاب أسعار النفط الخام العام الماضي، لأول مرة منذ وصول السلطان هيثم بن طارق إلى العرش، وفق تقرير لـ«دويتشه فيله» الألمانية.