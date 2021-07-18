المخرج محمد العدل ينجو من الموت غرقا: نفسي راح وبشكر اللي أنقذني

أعلن المخرج محمد العدل، نجاته من موت محقق غرقًا، خلال ممارسته السباحة بأحد الشواطئ، رغم كونه يُجيد السباحة، إلا أنه شعر بحالة إرهاق شديد أفقدته توازنه، وذلك خلال تدوينه له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال «العدل»، خلال التدوينة: «النهاردة نزلت البحر وأنا بعرف أعوم كويس، دخلت جوة شوية وبعدين حسيت إني تعبان ومش قادر أقف حتى في المياه وماليش طول، عومت عشان أرجع والمسافة كانت بعيدة».

وتابع: «ابتدى نفسي يروح وبقيت حتى مش قادر أرجع على الشط، لولا ستر ربنا وواحد كان بعيد عني شوية، قعدت أنادي وأشاور له فجالي وسحبني لغاية ما بقي ليا طول، كنت روحت فيها، الحمد لله على كل حال وشكرًا للي أنقذني ويارب حسن الخاتمة».

وقدم المخرج محمد العدل أعمالًا متعددة خاصة في عالم السينما، مثل «صاحب المقام» و«البدلة» و«الكبار»، وفي الدراما التلفزيونية قدم «الداعية» و«حارة اليهود» و«لأعلى سعر» و«الخروج».