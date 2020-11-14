تعافي المنتج محمد العدل وابنته ريم من فيروس كورونا

أعلن المنتج محمد العدل، تعافيه وابنته ريم، من فيروس كورونا، بعد إصابتهما في مهرجان الجونة السينمائي.

وقال العدل، عبر حسابه على فيس بوك: "الحمد لله أنا وريم نتيجة المسحة سلبية.. أتقدم بالشكر كل الشكر للدكتور وليد شوقي، الذي تابع حالتي أنا وريم، وباقي العائلة، على مدار العشرة أيام الماضية، وبشكل يومي من نيويورك، وأشكر له نصائحه الرائعة والمفيدة،وجزاك الله عنا كل خير.. الحمد لله".

وكانت ريم، قد أبدت غضبها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين هاجموا مهرجان الجونة لكونه سبب إصابة الكثيرين بفيروس كورونا وعلقت في نفس توقيت إصابتها عبر حسابها الشخصي على فيس بوك: "إمبارح كتبت بوست بعلن فيه إصابتي بكورونا.. واللي أنا مش شايفاها عيب ولا وصمة، لا أنا أول واحدة ولا آخر واحدة يا جماعة.. إحنا في وباء عالمي.. وكل واحد مصاب أو مخالط عليه مسؤولية أخلاقية يبلغ اللي حواليه على فكرة عشان ياخدوا احتياطاتهم".

وأضافت: "المهم من أول ما كتبت البوست وأنا عمال يجيلي مكالمات من صحفيين طالبين تصريحات ومداخلات في برامج مهمة لإدانة مهرجان الجونة".

وتابعت: "مش فاهمة ليه بجد؟ وكأن فيه ترصد لمهرجان الجونة اللي الحقيقة وبشهادة وزارة الصحة نفسها كان واخد كل الإجراءات الوقائية.. أي فعاليات مش تحت إشراف المهرجان مباشرة لا تخضع لمسؤوليته، وإنما هي تحت مسؤولية منظميها".

واستطردت: "زائد إن كلنا أفراد راشدين مسؤولين عن قراراتنا وسلوكياتنا.. فنهدأ شوية يا جماعة".