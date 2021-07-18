بعد حصد الأهلي الـ عاشرة.. عبدالناصر زيدان «يزغرد» على الهواء..«فيديو»

عّبر الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان، عن فرحته الشديدة لفوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، والثانية على التوالي، وذلك بإطلاق «زغرودة» على الهواء، خلال تواجده في ستوديو برنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، على شاشة «القاهرة والناس»، وسط ضحكات من حضور البرنامج.

وقال «زيدان»، إن فوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا العاشرة، جاء بعد الإعلان عن الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن النادي الأهلي تلقى الأمر بإفراح الشعب المصري بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الجمهورية الجديدة، موضحًا أنه كان يتوقع فوز النادي الأهلي على كايزر تشيفز بـ4 أهداف بمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، «سيبقى الأهلي سببا رئيسيا في إسعاد الملايين في مصر والعالم العربي وكل الدنيا».

وأوضح الناقد الرياضي، أنه كانت هناك حالة من الجدية والتركيز الشديد للاعبين الأهلي، والعوامل التي اعتمد عليها الأهلي هي التي تصنع بطلا، حيث إنه تعامل مع كايزر تشيفز على أنه أقوى فريق في البطولة، «مبروك للنادي الأهلي العظيم ملك القارة المتوج بالعاشرة ولجماهيره العظيمة، إنجاز كبير لجيل محترم من اللاعبين فرض نفسه وأثبت ذاته».

فيما أكد الكابتن أحمد السيد، كابتن النادي الاهلي الأسبق، أنه توتر بشكل كبير خلال مشاهدة مباراة النادي الأهلي في نهائي أفريقيا، مشددًا على أن توتره جاء بسبب أهمية البطولة، خاصة وأن الفوز بالبطولة فرق كثيرًا مع النادي الأهلي، موضحًا أنه كان يشعر بالقلق قبل بداية المباراة، «كنت قلقان من الفريق عشان غامض ومغمور.. مش عارفين أسلوب اللعب بتاعهم، وطرد لاعب كايزر سهل المباراة على النادي الأهلي»

وتابع خلال حواره في نفس البرنامج: «حصلت على 5 بطولات دوري أبطال أفريقيا مع النادي الأهلي، و27 بطولة مع النادي الأهلي، وأنا رابع أكثر لاعب في الأهلي من حيث حصد البطولات».