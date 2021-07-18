مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا نتيجة انهيارت أرضية في مومباي الهندية

لقي ما لا يقل عن 12 شخصًا مصرعهم، وأصيب آخرون في منطقة كيمبور بـ«مومباي» الهندية، بسبب انهيارات أرضية أعقبت هطول أمطار غزيرة على المدينة وضواحيها أمس السبت وصباح اليوم الأحد، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

وأوضحت السلطات الهندية، أنه تم الإبلاغ عن الحادث في حوالي الساعة 6:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، عندما انهار جدار منزل بسبب سقوط شجرة، مشيرة إلى تضرر حوالي 5 منازل، كما يخشى أن يتم محاصرة 6 إلى 8 أشخاص آخرين.