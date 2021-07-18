مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا نتيجة انهيارت أرضية في مومباي الهندية
كتب:
حسن رمضان
05:52 ص | الأحد 18 يوليو 2021
مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا بسبب انهيارت أرضية في مومباي الهندية
لقي ما لا يقل عن 12 شخصًا مصرعهم، وأصيب آخرون في منطقة كيمبور بـ«مومباي» الهندية، بسبب انهيارات أرضية أعقبت هطول أمطار غزيرة على المدينة وضواحيها أمس السبت وصباح اليوم الأحد، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.
وأوضحت السلطات الهندية، أنه تم الإبلاغ عن الحادث في حوالي الساعة 6:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، عندما انهار جدار منزل بسبب سقوط شجرة، مشيرة إلى تضرر حوالي 5 منازل، كما يخشى أن يتم محاصرة 6 إلى 8 أشخاص آخرين.