منع اصطحاب الأطفال.. وزير الأوقاف يعلن ضوابط صلاة عيد الأضحى

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ضوابط صلاة عيد الأضحى المبارك، فذكر أن الحذر من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» في صلاة العيد أمر لا يزال مطلوبًا في ظل وجود تحورات لفيروس كورونا أصابت دول أخرى كثيرة، موضحًا أن أحد الدول العربية الإسلامية الشقيقة منعت صلاة العيد بسبب التخوف من السلالات الجديدة، موضحًا أن صلاة العيد ستقام بنفس ضوابط عيد الفطر السابق.

وأضاف «جمعة»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «التليفزيون المصري» مع الإعلامي يوسف الحسيني، أنه سيتم فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق، ولن تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق، كما أن صلاة العيد ستقام في نفس المساجد التي تقام فيها الجمعة، ولن يسمح بإقامة الصلاة في الساحات، موضحًا أنه لا حرج لمن يصلي العيد في منزله في ظل أزمة كورونا، خاصة وأن صلاة العيد سنة وليست فرضًا.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الظروف في عيد الفطر كانت تجربة جيدة ومرت بنجاح رغم أن الظروف كانت اصعب من الظروف الحالية، ونأخذ بالأمور الوسطية ، كما أنه يجب ارتداء الكمامة والمصلى الشخصي وعدم اصطحاب الأطفال او المأكولات، مع عدم فتح دورات المياه، مؤكدًا أن الوزارة ولجنة إدارة أزمة كورونا لم تأخذ قرار بمنع صلاة العيد مثلما فعلت بعض الدول.