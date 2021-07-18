غدا.. بدء مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة بأخرى جديدة

أعلنت «الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي»، أنها ستستبدل غدا الاثنين، كسوة الكعبة المشرفة بأيدي 200 فني وصانع، جريا على عادتها في مثل هذا اليوم من كل عام، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وسيتم استبدال الكسوة القديمة بكسوة جديدة تحت إشراف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، والذي أكد اهتمام القيادة بالكعبة المشرفة قبلة المسلمين وتسخر كل الإمكانات في خدمة الإسلام والمسلمين، واهتمامها وحرصها على الكعبة المشرفة.

من جانبه، أشار وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، سعد بن محمد المحيميد، إلى أنه سيتم، غدا الاثنين، إنزال الكسوة القديمة للكعبة وإلباسها الكسوة الجديدة، والمكونة من 4 جوانب مفرقة وستارة الباب، حيث يتم رفع كل جانب من جوانب الكعبة على حدة، إلى أعلى الكعبة المشرفة تمهيدا لفردها على الجنب القديم ويتم تثبيت الجانب من أعلى بربطها وإسقاط الطرف الآخر من الجانب بعد أن يتم حل حبال الجانب القديم، بتحريك الجانب الجديد إلى أعلى وأسفل في حركة دائمة، بعدها يسقط الجانب القديم من أسفل ويبقي الجانب الجديد، وتتكرر العملية 4 مرات لكل جانب إلى أن يكتمل الثوب.

وأشار المحيميد، إلى أنه يعمل في مجمع «الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة» قرابة 200 صانع وإداري، موضحا أن أقسام المجمع هي قسم المصبغة والنسيج الآلي، وقسم النسيج اليدوي، وقسم الطباعة، وقسم الحزام وقسم المذهبات، وقسم خياطة وتجميع الكسوة الذي يضم أكبر ماكينة خياطة في العالم من ناحية الطول حيث يبلغ طولها 16 مترا وتعمل بنظام الحاسب الآلي.

الكسوة تستهلك نحو 670 كيلوجراما من الحرير الخام

وأشار المحيميد، إلى أن الكسوة تستهلك نحو 670 كيلوجراما من الحرير الخام الذي تتم صباغته داخل المجمع باللون الأسود و120 كيلو غراما من أسلاك الذهب و100 من أسلاك الفضة.

من جانبه، ثمن مفتي عام السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، ما تبذله القطاعات الحكومية والخاصة من جهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام تنفيذاً لتوجيهات القيادة السعودية، في ظل الظروف الاستثنائية بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وحض «آل شيخ»، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، الحجاج على استثمار أوقاتهم في أيام الحج المعدودة في الإخلاص لله تعالى بالدعاء والعبادة والتقرب إليه جل جلاله، كما حثهم على الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بالالتزام بالضوابط والاحترازات المتبعة في المملكة فيما يتعلق بالفيروس، لتأمين سلامتهم، وتسهيل الإجراءات عليهم، وتوفير الأمن لهم حتى يكونوا في مأمن من أي عارض صحي لا قدر الله.

وكانت قوافل ضيوف الرحمن، غادرت في وقت سابق، المدينة المنورة متوجهين إلى مكة المكرمة والمشاعر لأداء فريضة حج هذا العام، وذلك عبر وسائل النقل المختلفة من قطار الحرمين وحافلات النقل المصرحة وسط أجواء إيمانية ملبيين مكبرين .

من جانبها، قامت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل بفحص 1914 حافلة تُقل حجاج بيت الله الحرام باتجاه المنطقة المركزية والمسجد الحرام، في المراكز المحددة لدخول مدينة مكة المكرمة للتأكد من مدى جاهزية الجوانب النظامية والفنية وتطبيق الإجراءات الاحترازية على هذه الحافلات؛ لضمان المحافظة على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، ضمن الجهود المقدمة في موسم الحج لهذا العام.

ورُصدت الفرق الرقابية، 395 مخالفة في نشاط النقل بالحافلات، وتنوعت هذه المخالفات طبقاً لحالة المخالفة، كعدم الحصول على بطاقة تشغيل أو بطاقة سائق أو عدم العناية بالحالة الفنية للحافلة ونظافتها أوعدم توفر وسائل السلامة واحتياجات الراحة الأساسية للحجاج.

قوة أمن الحج: جاهزية إدارة المرور لتنظيم حج هذا العام

بدوره، أكد مساعد قائد قوة أمن الحج لشؤون المرور اللواء سلمان الجميعي جاهزية الإدارة العام للمرور لتنظيم حج هذا العام وفق خطط استراتيجية واضحة ومحددة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخدمية المشاركة في موسم الحج والعمل جنباً لجنب في جميع مراحل الحج.

وأوضح الجميعي، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن حج هذا العام شهد تغيرات بشأن النقل العام، حيث اعتمد على النقل العام بشكل كبير، مشيراً إلى أن خدمة الحجاج في النقل الترددي بما يقارب 2500 حافلة، بنظام الرد والردين، وبعدد يتجاوز 26 ألف رحلة منذ قدوم حجاج بيت الله الحرام في اليوم السابع.

وضع 4 نقاط عند مداخل مكة المكرمة لاستقبال الحافلات القادمة من الخارج

وأشار مساعد قائد قوة أمن الحج لشؤون المرور، إلى وضع 4 نقاط عند مداخل مكة المكرمة، في الخط السريع مع جدة، والتنعيم، والشرائع من جهة السيل، والهدا، لاستقبال الحافلات القادمة من خارج مكة المكرمة، والتأكد من حمل جميع الحجاج للتصاريح النظامية والحالة الصحية، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة باستخدام أجهزة ذكية مربوطة بتطبيق «توكلنا».

وفي سياق متصل، قدمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال فرعيها في مكة المكرمة والمدينة المنورة، خدماتها في موسم الحج وفق مهامها واختصاصاتها في التوعية بالعقيدة الصحيحة.

وأوضحت الهيئة، أن الخدمات من خلال التوعية التفاعلية، عبر أجهزة بث رقمية «مبرور» لإيصال المحتوى التوعوي المقروء والمسموع والمرئي لضيوف الرحمن مجاناً بـ15 لغة عالمية حية، بالإضافة إلى التوعية الرقمية، حيث قامت في موسم حج هذا العام بزيادة أجهزة البث الرقمية بالتعاون مع إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ومحطة قطار الحرمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.