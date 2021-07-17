«لبيك اللهم لبيك».. انطلاق موسم الحج 2021 (بث مباشر وصور)

انطلق موسم الحج 2021 رسميا مع وصول طلائع الحجاج عبر 4 مراكز إلى مكة المكرمة، لأداء الفريضة التي تأتي للعام الثاني على التوالي وسط إجراءات غير مسبوقة فرضها فيروس كورونا، يأتي في مقدمتها قصر عدد الحجاج على 60 ألفا من المقيمين والمواطنين السعوديين فقط، في وقت بذلك المملكة العربية السعودية استعدادات كبيرة، حتى تخرج بموسم الحج إلى بر الأمان.

واستعداد لأداء الفريضة، دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، مساء الخميس الماضي في جدة، مشروعات صيانة وتشغيل بلغت تكاليفها أكثر من 31 مليون ريال، وعدداً من المبادرات التي سينفذها فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، تزامناً مع بدء موسم الحج.

ويشارك 60 ألف مقيم في المناسك مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم حضروا عام 2019، حيث اختير المشاركون من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني، حيث يقتصر عمر المشاركين في الحج على الفئة العمرية من 18 إلى 65 بشرط إلا يكونوا يعانون من أية أمراض مزمنة.

ويمكن متابعة طقوس البث المباشر لأداء فريضة الحج من خلال الرابط التالي: