وزير الأوقاف يهنئ الأهلي بـ«الـ 10 إفريقيا».. ويكشف ميوله الرياضية

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بعيد الأضحى المبارك، داعيًا الله له بأن يوفقه ويسدد خطأه، كما توجه أيضا بتهنئة الشعب المصري بمناسبة العيد، وقدم التهنئة للنادي الأهلي بفوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه، موضحًا أن كل فوز في أي مجال من المجالات هو إضافة عظيمة لهذا الوطن والفوز يؤدى إلى الفوز والتقدم في أي مجال هو إضافة وطنية لنا جميعا.

ورد «جمعة»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «التلفزيون المصري»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، حول ميوله الرياضية حين سأله الإعلامي «إنت أهلاوي ولا زملكاوي؟»، قائلا إنه أحيانا في بعض جوانب حياتك الخاصة تقتضى الحكمة أن تكون وطنيا مطلقا ملكا للجميع وعندما تكون بعيدا عن موقع صنع المسئولية فتقول آرائك الشخصية الخاصة، «لو الإسماعيلي كان فاز أو المقاولين أو نادى من الدرجة الـ3 كنت هنيتوا باعتبارى جزء من كيان الدولة المصرية».

كما تحدث وزير الأوقاف، عن مشروع صكوك الأضاحي، فذكر أن مديريات الأوقاف قد حققت رقما قياسيا تجاوز 93 مليون جنيه بزيادة 14 مليونا عن العام السابق، بالإضافة إلى ما يجمع في البنوك ويتم الإعلان عن الأرقام بكل شفافية، مشيرا إلى انه في ظل مبادرة حياة كريمة التي ينادى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي نذهب إلى أهالينا الأولى بالرعاية أينما كانوا ولن نسمح بتصوير أي إنسان وهو يأخذ حقه علينا احتراما لآدميته.

وتابع: «لن نفعل كما كانت تفعل الجماعات التي تتاجر بعمل الخير وتوظف هذا الأمر لأغراضها»، موضحًا أنه على المستوى العام يذكر الناس مساجد، مثل: القائد إبراهيم وأسد بن الفرات والعزيز بالله وغيرها وسائر المساجد التي كانت تتخذها بعض التيارات تمركزات لها أنه لاوجود لتلك التيارات أو إعلامها أو خلاياها الحية أو الميتة ونعمل على تتبعها.