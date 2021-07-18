ارتفاع قتلى انهيارات أرضية في مومباي الهندية إلى 15 شخصا على الأقل

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية التي شهدتها مدينة «مومباي» الهندية، وإحدى ضواحيها إلى 15 شخصا على الأقل وإصابة آخرين.

وقال مسؤولون إن 15 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب عدد آخر في مومباي وإحدى ضواحيها بعد أن حوصروا تحت منازل انهارت بسبب حدوث الانهيارات الأرضية بعد هطول أمطار غزيرة اجتاحت المدينة والمناطق المجاورة، أمس السبت وصباح اليوم الأحد، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي عن تعازيه للوفيات في شمبور وفيكرولي، وقال مكتب رئيس الوزراء على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن مودي حزين من الخسائر في الأرواح بسبب انهيار الجدران في شمبور وفيكرولي في مومباي.

وأضاف مودي: «في هذه الساعة الحزينة، أفكاري مع العائلات الثكلى. أدعو الله أن يتعافى المصابون بسرعة».