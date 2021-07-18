القوات الأمنية العراقية تعتقل مسلحين هاجموا مستشفى في بغداد

اعتقلت السلطات الأمنية العراقية، مسلحين بعد مهاجمتهم مستشفى بعاصمة البلاد «بغداد»، فيما قال مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إن الهجوم جاء ردا على انقطاع في الأكسجين تسبب بوفاة 4 من مرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقالت الشرطة العراقية في بيان، إن قوى الأمن، ألقت القبض على مجموعة مسلحة قامت بالاعتداء على «مستشفى الكندي»، أحد المستشفيات الرئيسية في العاصمة العراقية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

مصدر أمني: نحو 10 أشخاص شنوا الهجوم على المستشفى

من جانبه، أشار مصدر أمني لـ«فرانس بر س»، إلى أن نحو 10 أشخاص شنوا الهجوم على المستشفى وتم اعتقالهم جميعا، موضحا أن المهاجمين ينتمون إلى عائلة أحد المرضى الأربعة الذين توفوا بعد ظهر أمس السبت، على إثر انقطاع للتيار الكهربائي أدى إلى توقف أجهزة التنفس الصناعي.

ويضم مستشفى الكندي أحدث مركز في البلاد مخصص لمرضى الفيروس ويمتلك مولدات قوية.

وفي سياق متصل، اندلع، أمس السبت، حريق في السياج الخارجي لمستشفى الحبوبي في محافظة ذي قار جنوب العراق، فيما لم تسجل أي إصابة.

وأشارت وكالة الانباء العراقية «واع»، الى أن الحريق حدث بسبب تماس كهربائي في «كرڤان» للحراسة قرب السياج الخارجي للمستشفى ،وتمت السيطرة عليه.

وفي سياق آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أمس السبت، القبض على إرهابيين اثنين أحدهما مسؤول العبوات الناسفة في ما يسمى بقطاع شمال بغداد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقالت الخلية العراقية، في بيان، إن الإرهابيين اعترفا باستهداف القوات الأمنية والمواطنين خلال الفترة السابقة، وجرى تدوين أقوالهما وإحالتهما إلى الجهات القانونية المختصة.