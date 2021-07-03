عاجل.. تفجيرات تستهدف خطوط نقل الكهرباء إلى الموصل وكركوك شمال العراق

استهدفت تفجيرات، خطوط نقل الكهرباء إلى مدينتي الموصل وكركوك شمال العراق، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت وسائل إعلام عراقية، قالت في وقت سابق، إن تفجيرات استهدفت خطين لنقل الكهرباء بالقرب من «الموصل»

وقال مصدر أمني عراقي، لقناة «السومرية» الإخبارية العراقية، إن «خط ملا عبدالله»، خرج عن العمل دون معرفة الأسباب وإغلاق عام للكهرباء في «قضاء الدبس» بمحافظة كركوك.