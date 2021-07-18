«الماء المالح».. وسيلة بعض تجار أسوان للغش في الأضحية

خراف بلدي وبشاري ومجنسة من النوعين وسط شوادر متفرقة ولكنها قريبة من بعضها البعض داخل منطقة البشارية بمدينة أسوان، هذا وصف لسوق الأضاحي بمدينة أسوان، حيث أكبر تجمع للأضاحي بأنواعها سواء الخراف أو الماعز أو حتى بعض أحواش الماشية، في مثل هذه الأيام من كل عام يبدأ الجميع في عرض بضاعته من الأضاحي ويتسابق الجميع في عمليات البيع والشراء ويتواجد حول السوق سيارات نقل وتروسيكلات وتكاتك لنقل الأضاحي لمنازل المشترين، ولمشاهدة سوق الأضاحي بأسوان اضغط هنا.

تلوين الخراف حتى لا تتبدل

قال حمادة جمعة، صاحب شادر للأضاحي بمنطقة البشارية: «كل عام وكلنا بخير وسلام حيث بدأنا في بيع الأضاحي، والحمد لله البيع متوسط والأضاحي الموجودة في سوق البشارية سوداني وبلدي وكذلك المجنس من النوعين، ونربيها في أحواشنا من خلال أعلاف بلدي من البرسيم الأخضر والبرسيم الناشف وكذلك العلف المقروش، وكل صاحب خراف يعلِّم ما يخصه بألوان مختلفة حتى لا تختلط بعضها على بعض».

الأسعار زادت بزيادة العلف

وتابع أن الأسعار ليست غالية عن العام الماضي بكثير، فالسعر زاد بسبب زيادة العلف عن العام الماضي، ونحن نشتري الخراف من قبل شهر رمضان ونعلفها لشهور ونربيها تربية مزارع مميزة، وبعدها نبيعها في موسمها من بداية شهر ذى الحجة حتى عصر اليوم الرابع من عيد الأضحى المبارك، وعلى المشتري أن يعاين جيداً الأضحية بحيث لا تكون معيوبة مثلا «عوراء، مقطوعة الأذن، عرجاء» إلى غير ذلك من عيوب تجعلها غير قابلة للأضحية.

من أنواع الغش شرب الماء المالح أو الملح

وقال جمعة إن «على الشخص الشاري أن يذهب لتاجر لديه ضمير وأمانة ومعروف بتربيته الصحيحة للأضحية، فمثلا بعض من معدومي الضمير في الأسواق يسقي الأضحية سواء خراف أو ماعز ماء مالح ـ ووضع ملح أبيض مع العلف، وبعدها مباشرة يشرب الخروف مياها أكثر عن الطبيعي فيمتلئ جسم الخروف بالمياه ويزيد سعره، حيث يظهر وكأنه ممتلئ باللحم، ومن الوارد حدوث بعض الأمراض للخروف مثل الإسهال وقد لا يعيش حتى العيد».