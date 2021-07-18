سفارة الصين بالقاهرة: ترقية «فصل كونفشيوس» بجامعة عين شمس إلى معهد

هنأت السفارة الصينية بالقاهرة، ورئيس جامعة جوانغ دونغ الصينية، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بصدور القرار الوزاري في جمهورية الصين الشعبية، بترقية فصل كونفشيوس بجامعة عين شمس، إلى معهد.

سابقة للمرة الأولى على مستوى معاهد كونفشيوس العالمية

يأتي القرار بعد مرور ثلاث سنوات فقط على بدء الدراسة بفصل كونفشيوس، ويعد ذلك أمرا غير مسبوق في تاريخ معاهد كونفشيوس على مستوى العالم، حيث تجري ترقية الفصل إلى معهد بعد مرور خمس سنوات على إنشائه.

جاء ذلك تكريماً لجهود فصل كونفشيوس جامعة عين شمس، بعد تصدره الأنشطة الدولية على مستوى العالم من حيث المؤتمرات والندوات والمعسكرات، والأنشطة التعليمية والثقافية والدورات التدريبية في الابتكار وريادة الأعمال التي نظمها على مدار السنوات الثلاث الماضية منذ افتتاح فصل كونفشيوس بجامعة عين شمس في مايو من عام 2018.

ومن جانبه وجه الدكتور محمود المتيني، الشكر لرئيس جامعة جوانغ دونغ الصينية، وللسفير الصيني لدى القاهرة، والمستشار الثقافي الصيني، مثمناً جهود كونفشيوس عين شمس وقسم اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس، آملاً في تدعيم التعاون وأواصر الصداقة بين كافة الشركاء من الجانبين، موضحاً أن هذا يعكس ثقة الجانب الصيني في حجم الإنجاز والنجاح الذي حققه في وقت قياسي في ظل ما يشهده من إقبال كبير من الراغبين في دراسة اللغة والثقافة الصينية من مختلف الفئات والتخصصات.

وأعرب الجانب الصيني خلال اتصال هاتفي برئيس جامعة عين شمس، عن استعدادهم لتقديم كافة صور الدعم والمساندة لتحقيق تعاون دولي مثمر بين جامعة عين شمس وكافة الجامعات الصينية من خلال معهد كونفشيوس.