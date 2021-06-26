جامعة عين شمس: علاج 2658 مصابا بكورونا بـ«العبور» منذ بدء الجائحة

أعلن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، اختيار مستشفى العبور الجامعي التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس، لتكون بطلة عام 2020 / 2021، نظراً للدور البطولي الذي قامت به المستشفى منذ ظهور جائحة كورونا العالمية وتحويلها لمستشفى للعزل، حيث عالجت المستشفى 2658 حالة حتي الآن، منهم 1169 حالة رعاية مركزة لمرضى كورونا طوال الـ16 شهرًا الماضية، منذ دخول فيروس كورونا المستجد مصر في مارس 2020.

ووجه «المتيني» الشكر لفريق عمل المستشفى بقيادة الدكتور شريف محسن مدير مستشفى العبور الجامعي، وكافة الأطقم الطبية والتمريضية والعاملين والإداريين بالمستشفى.

وكان «المتيني» كرَم خلال العام الماضي جميع الأطباء والأطقم الطبية، وكذلك كل المساهمين من أعضاء المجتمع الجامعي في تنفيذ خطة جامعة عين شمس الشاملة والاستباقية لمواجهة فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أعرب عدد من المتعافين من الفيروس الذين تلقوا العلاج والرعاية الصحية داخل مستشفى العبور الجامعي عن امتنانهم وتقديرهم للمنظومة الصحية الدقيقة عالية الجودة والكفاءة، والتي يتم تُنفذ داخل المستشفى بلا كلل ولا ملل، حيث أطلق الدكتور محمد طاهر حجازي أستاذ ورئيس قسم الرمد السابق بكلية طب بنها وأحد المتلقين للخدمة الطبية داخل مستشفى العبور الجامعي جراء الإصابة بفيروس كورونا، لقب «مصنع الشفاء» على مستشفى العبور الجامعي، لما لاقاه من رعاية صحية على أعلى مستوى.