نقيب الفلاحين: ارتفاع جنوني لأسعار الأسمدة بالسوق السوداء.. الشيكارة بـ400 جنيه

قال حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن الفلاح المصري حائر ما بين الحد من تسميد المحاصيل الصيفية للارتفاع الجنوني في أسعار الأسمدة بالسوق السوداء، والتي وصلت بها شيكارة الأسمدة إلى 400 جنيه في بعض الأماكن، والتي تزيد عن سعر الشيكارة المدعمة بنحو 225 جنيها للشيكارة الواحدة، أو تأخير تسميد محاصيله لعدم توافر الأسمدة المدعمة بالجمعيات الزراعية بما يهدد معظم المحاصيل الصيفيه بقلة الإنتاج.

لفت «أبو صدام» في بيان صادر اليوم، إلى أن الفلاح حاليا بين سندان ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق السوداء، ومطرقة عدم توافر الأسمدة المدعمة، بما يهدد المحاصيل الصيفية وينذر بارتفاع أسعار المنتجات الزراعية الأيام القادمة.

أبو صدام: نقص الأسمدة يهدد إنتاجية المحاصيل الصيفية

وأضاف نقيب الفلاحين أن نقص الأسمدة يهدد إنتاجية المحاصيل الصيفية ويزيد تكلفة الزراعة على الفلاحين، وأن حصص الأسمدة الصيفية لم تصرف كاملة حتى اليوم في معظم الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، وأن أغلب المزارعين يضطرون لشراء الأسمدة من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، نتيجة عدم صرفهم مستحقاتهم من الأسمدة المدعمة، مما يزيد الأعباء الاقتصادية عليهم، فيما يقلل البعض الآخر من تسميد مزروعاتهم أو يؤخرون ميعاد التسميد، مما ينذر بإنتاجية ضعيفة.

نقيب الفلاحين: مصانع الأسمدة توردها للسوق الحر على حساب الفلاح المصري

وأشار «أبو صدام» إلى أن مصانع وشركات الأسمدة تتراخى في توريد حصص الأسمدة لوزارة الزراعة، وتفضل بيعها في السوق الحر أو تصديرها طمعا في الأرباح، بالرغم من دعم الدولة لهذه المصانع بالغاز مقابل توريد 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة بسعر التكلفة، لتوريدها إلى المزارعين في صورة أسمدة مدعمة، فيما تهمل وزارة الزراعة هذا الملف وتتراخى في الضغط على هذه الشركات لتسليم كافة حصصها في الموعد المحدد، فيما يتفشى الفساد الإداري في الجمعيات الزراعية بسبب فرق السعر الكبير بين الأسمدة المدعمة والأسمدة في السوق الحر، حيث يباع طن من سماد اليوريا المدعم بـ 3290 جنيها، وطن النترات المدعم 3190 جنيها، ويباع في السوق السوداء بأسعار مرتفعة وصلت في أسمدة اليوريا إلى نحو 6500 جنيه للأبيض و7000جنيه للأزرق ونحو 6300 جنيه لطن النترات.

وأوضح نقيب الفلاحين، أنه يكرر طلبه مرارا وتكرارا للحكومة، بسرعة توريد باقي الحصص المدعمة للجمعيات قبل فوات الأوان، ليتمكن الفلاحين من تسميد مزروعاتهم في الوقت المناسب، وأن أزمة نقص الأسمدة تتفاقم في محافظات الصعيد «أسوان وقنا والأقصر وسوهاج والمنيا»، بسبب حاجة محصول القصب الرئيسي للتسميد هذه الأيام وشدة احتياج المزروعات الصيفيه الأخرى للتسميد.

توقعات بعدم صرف الأسمدة الصيفية المدعمة خلال الموسم

وأكد «أبوصدام»، أن أسباب تفاقم أزمة الأسمدة الصيفية المدعمة، تكمن في تخوف الفلاحين من عدم صرف كامل مستحقاتهم من الأسمدة المدعمة، وخاصة أننا اقتربنا من نهاية موسم توزيع الأسمدة الصيفية، والذي ينتهي عادة في شهر سبتمبر من كل عام، مع ارتفاع جنوني لأسعار الأسمدة في السوق السوداء، حيث يصل سعر شيكارة اليوريا الـ50 كيلو إلى 400 جنيه، وهو أكثر من ضعف سعرها في الجمعيات الزراعية، حيث تسلم نفس الشيكارة بسعر 164.5 جنيه، مما يجعل تسميد المحاصيل بالأسمدة من السوق السوداء فوق طاقة الفلاحين.

ولفت «أبو صدام» إلى أن مقررات الموسم الصيفي تبلغ 2.2 مليون طن، ولحل هذه الأزمة المتكررة، على وزارة الزراعة إعادة هيكلة منظومة توزيع الأسمدة وإجبار الشركات المصنعة على توريد كامل حصصها للوزارة في المواعيد المحددة وزيادة رسم الصادر على الأسمدة المصدرة بالقدر المناسب، مع ضرورة تشديد الرقابة على بيع الأسمدة في السوق الحر للحد من تهريب الأسمدة المدعمة والحد من تفاوت الأسعار الكبير بين الأسمدة المدعمة والحرة.