أزمة في الأسمدة.. الشيكارة ترتفع إلى 325 جنيها في السوق السوداء

سجلت أسعار شيكارة الأسمدة رقما قياسيا وارتفع سعرها إلى 325 جنيها في السوق السوداء مقابل 175 جنيها للشيكارة المدعمة من سماد اليوريا، الأمر الذي تسبب في أزمة خانقة للمزارعين خلال الموسم الزراعي الصيفي الذي يحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمدة خاصة الذرة الذي يحتاج إلى كميات كبيرة، وتسبب عجز وصول الأسمدة في صرف شيكارة واحدة فقط للفدان بدلا من خمس شكائر يحتاجها فدان الذرة وذلك في محافظات سوهاج والعديد من محافظات الصعيد.

قرارات من الزراعة لاحتواء الازمة

وأصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة لإدارة ملف الأسمدة تختص بالمتابعة اليومية لبرامج شحن الأسمدة إلى الجمعيات والتأكد من تسليمها الى الجهات التي تتولى التوزيع والتأكد يومياً من التزام مصانع الأسمدة بتوريد كل كميات الأسمدة المتفق عليها طبقاً لبرامج الشحن الى المحافظات المختلفة.

وشدد الوزير على ضرورة التأكد من استلام المحافظات لتلك الكميات، وسرعة صرفها من الجمعيات أو شون البنك الزراعي المصري، طبقاً للتعليمات المنظمة لذلك مع عدم حجز أي أرصدة قد تؤدى الى حدوث خلل في السوق.

وتختص لجنة إدارة ملف الأسمدة المتابعة اليومية بالمحافظات والعمل على تحريك الأرصدة المتواجدة بجهات التوزيع المختلفة سواء جمعيات إصلاح زراعي أو شون بنك التنمية الزراعي بما يسمح بالتغلب على الاختناقات وعدم حدوث أي أزمات.

كما شدد الوزير على ضرورة الانتقال والمعاينة على أرض الواقع من قبل أعضاء اللجنة إذا تطلب الأمر ذلك واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحل أي مشكلة وردع أي تقاعس.

وتتشكل لجنة إدارة ملف الأسمدة، الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، والدكتور محمد عبد المطلب رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، ومديري مديريات الزراعة.