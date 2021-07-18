أسعار البيض اليوم: «الأبيض» الأرخص والفارق جنيه بين «الأحمر والبلدي»

يبحث الكثير من السيدات عن أسعار البيض كونها من الأطباق الرئيسية التي تقدم يوميا خلال وجبة الإفطار، فضلا عن أنها مكون رئيسي في بعض الوصفات، وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» متوسط أسعار البيض اليوم، الأحد 18 يوليو 2021، في السوق المحلية، وفقًا للغرفة التجارية بالقاهرة.

واستقرت أسعار البيض اليوم الأحد 18 يوليو 2021، في السوق المحلية، حيث سجل سعر طبق البيض الأبيض 41 جنيهًا، وسجل طبق البيض البلدي 45 جنيهًا للطبق.

سعر طبق البيض 45 جنيها للبلدي

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر طبق البيض البلدي يباع في الأسواق بـ45 جنيها، والأحمر بـ44 جنيها للطبق، ويأتي البيض الأبيض كأرخص الأسعار ليسجل سعر 41 جنيها للطبق، مشيرا إلى أن أسعار البيض اليوم 18 يوليو 2021 شهدت استقرارا.

41 جنيها سعر طبق البيض الأبيض

ونوه رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، بأنّ نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا، وفقًا لآخر إحصائية، مؤكدا أنّ إنتاج مصر من البيض يكفي للاستهلاك المحلي بل يزيد على الطلب.

وأشار عدد من خبراء التغذية إلى أن كل بيضة تحتوي على 7 جرامات من الدهون، بينما تزيد النسبة في البيض البلدي، وتحتوي البيضة على 70 سعرة حرارية، بالنسبة للبيض الأحمر والأبيض، وتزيد النسبة في البيض البلدي، و12 جراما من البروتين تحتويه البيضة الواحدة من البيض الأحمر والأبيض، وتزيد النسبة في البيض البلدي.

مصر تنتج 13 مليار بيضة سنويا

كما أن 210 جرامات كوليسترول هو مقدار ما تحتويه البيضة من البيض الأحمر والبيض الأبيض وتزيد النسبة في البيض البلدي، وكذلك فيتامين ب يتواجد بنسبة كبيرة في مختلف أنواع البيض، بالإضافة إلى المعادن والكالسيوم والفسفور والبوتاسيوم والكولين وأحماض أوميجا 3 والزنك وفيتامين أ، إلا أن نسب البيض البلدي هي الأعلى.

وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، كما أن الدولة تستهدف دفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.