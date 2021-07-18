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محمود مسلم

«مدبولي» يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

كتب:

الوطن
10:10 ص | الأحد 18 يوليو 2021
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتقدم رئيس الوزراء، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة العظيمة، سائلين الله عز وجل، أن يعيدها على الرئيس عبدالفتاح السيسي بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، «أنتهز هذه المناسبة المباركة، لنعاهدكم على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء، كي نواصل بكم ومعكم مسيرة التنمية والبناء، لينعم أبناء الوطن العظيم بالخير والتقدم والازدهار».

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