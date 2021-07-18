المالية: تعزيز التعاون الاقتصادي مع السودان لتنشيط التجارة البينية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ مصر والسودان يجمعهما تاريخ ومصير مشترك، وأهداف استراتيجية واحدة، وهناك اهتمام كبير بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، عبر ترجمة اتفاقيات التعاون إلى واقع ملموس لصالح الشعبين الشقيقين، معربًا عن تطلعه إلى ترسيخ التعاون الاقتصادي مع السودان خلال المرحلة المقبلة؛ بما يُسهم في تنشيط حركة التجارة البينية.

جاء ذلك في بيان لوزارة المالية، بشأن نتائج لقاء الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع الفريق شرطة الدكتور بشير الطاهر رئيس هيئة الجمارك السودانية والوفد المرافق له، الذي حضره الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية.

وأشار وزير المالية، إلى استعداد الجانب المصري لتوفير احتياجات هيئة الجمارك السودانية في مجال التدريب والتأهيل، والحد من حالات التهريب عبر المنافذ غير الشرعية.

واستعرض معيط، التجربة المصرية في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، وتوفير المظلة التشريعية لذلك بإصدار القانون الجديد للجمارك، وطرح اللائحة التنفيذية للحوار المجتمعي مع مجتمع الأعمال، وإنشاء مراكز لوجستية وتطبيق نظام الإفراج المسبق للشحنات، مع الاهتمام بالارتقاء بالعنصر البشري.

السودان حريص على تطوير المعابر المشتركة مع مصر لتيسير وتدفق حركة التجارة

أعرب الفريق شرطة الدكتور بشير الطاهر، رئيس هيئة الجمارك السودانية، عن سعادته بنتائج مباحثاته في القاهرة، والتوافق التام بين الجانبين بشأن دفع مجالات التعاون المشترك، خاصة في مجال التدريب والتأهيل، لافتًا إلى حرص الجانب السوداني خلال الفترة المقبلة على تطوير المعابر المشتركة بين البلدين؛ بما يُسهم في تيسير وتدفق حركة التجارة.

واتفق الجانبان، على ضرورة الحفاظ على دورية انعقاد اللجنة الجمركية المشتركة بحيث تجتمع كل 6 أشهر أو كلما دعت الحاجة، فضلًا عن اجتماع المسؤولين بالبلدين عن المعابر المشتركة كل أسبوعين.

معيط: قطعنا شوطا كبيرا لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية المصرية

أوضح الوزير، أنّنا قطعنا شوطًا كبيرَا لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية المصرية، من خلال رقمنة الإجراءات وربط المنافذ ببعضها، والتحول من المستندات الورقية إلى الإلكترونية، وإكسابها الحجية القانونية في التعامل؛ على النحو الذي يوفر الوقت والجهد ويقلل زمن الإفراج.

وعقدت اجتماعات اللجنة الجمركية المشتركة في القاهرة، بحضور الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ونظيره السوداني الفريق شرطة الدكتور بشير الطاهر، وتم استعراض اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها، وأشار الجانب السوداني إلى حرصه على تسهيل إجراءات عبور الشاحنات المصرية، وتقليل زمن الانتظار بالموانئ السودانية.

وأعرب الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، عن سعادته بالتعاون مع الجمارك السودانية، لافتا إلى تزويد الموانئ بـ87 جهاز فحص حديث «إكس راي»، الذي يُعد بمثابة بوابة لفحص الشاحنات والحقائب الصغيرة، ومن المستهدف بنهاية العام الحالي تغطية 85% من منافذ مصر بأجهزة «إكس راي»، لضمان عدم الإضرار بالأمن القومي أو الصحة العامة، ولتسريع وقت الفحص والتفتيش، إضافة إلى تفعيل نظام «الإفراج بنظام إدارة المخاطر».

الجمارك المصرية مستعدة لتدريب كوادر الجمارك السودانية وتنمية مهاراتهم

وأشار إلى استعداد الجمارك المصرية لتدريب وتأهيل أشقائنا من كوادر الجمارك السودانية وتنمية مهاراتهم الفنية التخصصية، من خلال المعهد القومي للتدريب الجمركي بالإسكندرية والقاهرة، باعتباره مركزًا إقليميًا للتدريب على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، لافتًا إلى أنّ المركز نظم العديد من الدورات بالمجان لصالح مجتمع الأعمال، للتدريب على النظم والآليات التكنولوجية الحديثة التيي تطبقها المصلحة.

وأشاد الفريق شرطة الدكتور بشير الطاهر رئيس هيئة الجمارك السودانية، خلال اجتماعات اللجنة الجمركية المشتركة، بعمليات التطوير والميكنة التي تشهدها المنظومة الجمركية المصرية، معربًا عن تطلعه إلى دفع التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى أنّ المعابر السودانية تحتاج إلى التطوير من خلال الاستفادة بالخبرات المصرية لما تمتلكه من معابر متطورة.

وأوضح أنّه جار العمل على مشروع لربط سكك حديد مصر بالسودان، بما ييسر نقل البضائع بين البلدين، ويقلل تكلفة النقل، ومن ثم خفض أسعار السلع، وذلك جنبًا إلى جنب مع الخطة التي تم وضعها لتحديث الموانئ السودانية للتكامل مع التطوير الذي تشهده المنظومة الجمركية المصرية، على نحو يسهم في ترسيخ التعاون المشترك.

وشارك في اجتماعات اللجنة الجمركية المشتركة: عاطف إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات، إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، أحمد القرنشاوي رئيس الإدارة المركزية بجمارك البحر الأحمر، سامح عاطف رئيس الإدارة المركزية بالمعهد القومي للتدريب الجمركي، عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، محمد صالح مدير عام المعهد القومي للتدريب الجمركي بالقاهرة، محمد السيد مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية بالقاهرة، وليد حسين مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، علي جلال مدير إدارة الاتفاقيات الدولية، ومن الجانب السوداني الفريق دكتور بشير الطاهر بشير مدير عام الجمارك السودانية، واللواء محمد السناري مدير إدارة الولايات بالجمارك السودانية، والرائد خالد فتحي عضو المكتب التنفيذي لمدير الجمارك.