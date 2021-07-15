«معيط»: نشر الثقافة المالية بين طلاب الجامعات بـ «لغة العصر»

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن وزارة المالية تحرص على ترسيخ ركائز التواصل الإيجابى وتعميق ونشر الثقافة المالية فى مختلف شرائح المجتمع، خاصة الشباب وطلاب الجامعات، بما يؤهلهم لقراءة وفهم وتحليل الموازنة العامة للدولة وبرامج الحكومة، والمشاركة البناءة فى تحديد أولويات الإنفاق العام على ضوء الاحتياجات التنموية للمواطنين، ويُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية ويساعد فى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بجودة الخدمات العامة.

ووجَّه الوزير بضرورة مخاطبة الشباب بلغتهم، ترسيخاً لجسور التواصل الفعّال معهم من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تبسيط مفاهيم المالية العامة، وتنمية الوعى الوطنى بما تحققه الدولة من إنجازات غير مسبوقة عبر تنفيذ المشروعات القومية التى تسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة. وأضاف الوزير أن القيادة السياسية حريصة على تمكين الشباب ومشاركتهم الفعَّالة فى بناء الدولة، موضحاً أن آراء وأفكار الشباب يتم أخذها فى الاعتبار ووضعها حيز التنفيذ الفعلى بما يحقق صالح الوطن والمواطنين.

وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إننا مستمرون فى التعاون مع منظمة «اليونيسيف» للمساعدة فى التوجيه الأمثل للموارد المتعلقة بتنمية مهارات الأطفال والشباب، وتلبية احتياجاتهم ورفع قدراتهم التعليمية والتثقيفية والصحية فهم قادة المستقبل وبناة الوطن، مشيداً بالتفاعل الإيجابى للشباب وطلاب الجامعات واستجابتهم للدورات التعريفية الخاصة بطرق إعداد الموازنة.