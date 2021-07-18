متلازمة هافانا.. أعراض غامضة تصيب دبلوماسيين أمريكيين واتهامات لروسيا

بعد غياب نحو 3 سنوات، عاد الحديث عن متلازمة هافانا إلى الأضواء، بعد أن أعلنت كل من حكومتي النمسا والولايات المتحدة أنَّهما تحققان في تقارير عن إصابة دبلوماسيين أمريكيين ومسؤولين آخرين في سفارة الولايات المتحدة في فيينا بمشاكل صحية مشابهة لتلك المتلازمة متلازمة هافانا، وأفاد أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي في مايو، بأنَّ الحكومة تحقق في زيادة واضحة في هجمات الطاقة الموجهة الغامضة، وسط تقارير جديدة عن حوادث قد تلحق ضررًا بالدماغ داخل الولايات المتحدة وذلك في أعراض تمّ تفسيرها على أنها متلازمة هافانا.

شكاوى جديدة من أعراض متلازمة هافانا

ذكرت تقارير إعلامية، أنَّ أكثر من 20 موظفًا أمريكيًا قد شكو من أعراض شبيهة بما يعرف بــ متلازمة هافانا، وهو مرض غامض يصيب الدماغ، وقد ظهرت هذه الأعراض بعد تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة في يناير الماضي، ولم يستطع إحد إيجاد تفسير في الوقت الحالي للمتلازمة، ولكن علماء أمريكيين يقولون إنها على الأغلب ناجمة عن إشعاعات موجات «متناهية الصغر».

تقارير من مجلس الشيوخ الأمريكي واتهامات لموسكو

أفادت تقارير عن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، بأنَّ الحكومة تحقق في زيادة واضحة في هجمات الطاقة الموجهة الغامضة، وسط تقارير جديدة عن حوادث قد تلحق ضررا بالدماغ داخل الولايات المتحدة، ما يشبه أعراض متلازمة هافانا وتسببت الهجمات بإصابة دبلوماسيين أمريكيين ورجال مخابرات بأمراض وأحيانا بتلف في الدماغ في كوبا والصين وروسيا ودول أخرى، ويشتبه في أن موسكو تقف وراء ذلك، وهناك أكثر من 130 تقريرًا عن أشخاص أصيبوا بــ متلازمة هافانا في جميع أنحاء العالم على مدار السنوات الخمس الماضية.

أعراض متلازمة هافانا

وقالت الأكاديمية الوطنية للعلوم إنَّه تمّ تسجيل سماع معظم الأشخاص المصابين بـ متلازمة هافانا ضوضاء عالية، وشعروا بضغط شديد أو اهتزاز في رؤوسهم، ودوخة وألم في الأذن أو الرأس، وبحسب رئيس قسم الأعصاب في جامعة ولاية ميشيجان الأمريكية، أميت ساشديف، فإنَّ الأعراض التي تم الإبلاغ عنها في متلازمة هافانا تظهر بشكل شائع لدى المصابين بارتجاج في الدماغ، ونقلت تقارير عن أشخاص أصيبوا بـ متلازمة هافانا قولهم، إنَّ الأعراض المعتادة توقفت عند انتقالهم من غرفة لأخرى، ومن بين الأعراض المرتبطة بـ متلازمة هافانا أيضًا، الأرق المزمن والصداع وحتى تلف الدماغ والتهاب الأذن الداخلية.

اكتشاف متلازمة هافانا

لوحظت هذه الظاهرة للمرة الأولى في كوبا بين عامي 2016-2017، حيث شكا دبلوماسيون أمريكيون وكنديون في العاصمة الكوبية، هافانا، من أعراض تتراوح بين الغثيان وفقدان التوازن وضعف السمع والتوتر، ولذلك سميت بـ متلازمة هافانا.