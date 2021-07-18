أشرف زكي: «ادعوا لياسمين عبد العزيز».. وقدمت بلاغا ضد نجل الحويني

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه ليس لديه أي معلومات أو تفاصيل عن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز التي خضعت لعملية جراحية عاجلة مساء أمس، في أحد المستشفيات الخاصة مطالبًا الجمهور بالدعاء لها قائلًا: «لم أتمكن من التواصل مع عائلة الفنانة حتى هذه اللحظة لكن أطالب الجميع بالدعاء لها».

العوضي لا يرد على الاتصالات

وأوضح أنه حاول التواصل هاتفيًا مع الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز، منذ مساء أمس لكنه لم يرد على اتصالاته حتى هذه اللحظة.

بلاغ ضد نجل الحويني

وأضاف زكي في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه توجه بالأمس إلى مباحث الإنترنت، لمعرفة الموقف القانوني المتاح اتخاذه ضد حاتم الحويني نجل الشيخ أبو اسحاق الحويني وأكد زكي أنه تم رصد البوست المسيء، وأنه كلف المحامي الخاص به بتقديم بلاغ للنيابة العامة ضده، مؤكدًا على أنه وصفه بلفظ يعاقب عليه القانون، وذلك على هامش أزمة الفنانة حلا شيحة الأخيرة مع الفنان تامر حسني والذي تبرأت فيه من كليب «مش أنا».

«بوست» أحمد العوضي

ونشر أمس الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز بوست عبر صفحتة الشخصية «فيس بوك» عن خضوع زوجتة الفنانة ياسمين عبدالعزيز إلى عملية جراحية، وكتب العوضي: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحييبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم».