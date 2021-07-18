«حالتها خطرة».. شقيق ياسمين عبد العزيز يطالب جمهورها بالدعاء لها

كشف الفنان وائل عبد العزيز، عن تطورات الحالة الصحية، لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مؤكدًا أن حالتها الصحية خطرة، بعدما خضعت لجراحة مساء أمس، السبت، ومطالبًا جمهورها بالدعاء لها.

وكتب «عبد العزيز»، منشورًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «صباح الخير.. انا كل الي هقدر اقوله دالواقتي ادعوا لياسمين حالتها خطرة».

وكان «العوضي» رد مؤخرا على حملة التشويه التي تعرضت لها ياسمين عبد العزيز، على حد قوله، وكتب على «فيس بوك»: «السادة الصحفيين زملائي بيبعتولي إن الخبر ده بيتبعلهم من رقم دولي.. طبعا حملة التشويه ضد ياسمين معروفة، ومعروف مين وراها، وأنا لحد دلوقتي ساكت احتراما للجمهور المحترم، لكن زوجتي خط أحمر.. ده لكل من يتعمد تشويه ياسمين أمام المجتمع، وعدم ردي علي كل التجاوزات هو احترام للجمهور المحترم وإعمالا لقول سيدنا عمر: أميتوا الباطل بالسكوت عنه، وإعمالا لقول الامام الشافعي.. إذا خاطبك السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت».

وتابع: «حملات التشويه المدفوعة والمستمرة ضدي أنا وياسمين ما هي إلا محاولات بائسة لن تجدي نفعا.. فها هو خبر نشرته صفحة أعدت خصيصا لياسمين.. تاريخ الصفحه من ثلاثة أيام، أنا لن أتجاوز احتراما للجميع ورجائي لمن تسول له نفسه لتشويه صورة ياسمين الهدوء والراحة، ونبطل اللجان واللجان المضادة، والأفضل توفير كل هذا المال لأعمال الخير فمن الأفضل أن لا نتجاوز احتراما للهيبة، واحتراما للجمهور العزيز، شكرا للسادة الصحفيين اللي بعتولي يسألوني وشكرا للجمهور المحترم الواعي المثقف».