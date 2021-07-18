الرقابة المالية: زيادة أعضاء مجلس إدارة «مصر للمقاصة» إلى 11 عضوا

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن استجابة مجلس إدارة الهيئة، في جلسته التي عقدت صباح اليوم الأحد الموافق 18 يوليو 2021، لمقترحات الجمعية العامة لشركة «مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية»، وجرت فعالياتها أوائل الشهر الجارين بزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى 11 عضواً، كما وافق مجلس إدارة الهيئة، على إصدار قرار جديد، بشأن الأحكام المنظمة لضوابط تشكيل وشروط وإجراءات الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

وقال عمران، إنه بموجب قرار المجلس، فقد أصبح عدد أعضاء مجلس إدارة شركة «مصر للمقاصة» 11 عضواً تكون غالبيتهم من ذوي الخبرة ومن غير التنفيذيين، على أن يكون من بينهم عضوين مستقلين على الأقل، كما أصبح عدد المقاعد المخصصة لأعضاء الشركة خمسة مقاعد بواقع مقعدين لشركات الوساطة، ومقعدين لأمناء الحفظ، بجانب مقعد لممثل البورصة المصرية.

وأضاف رئيس الهيئة، أن المجلس قد قرر إعادة العمل بقراره رقم (96) لسنة 2014، الصادر بشأن قواعد ومعايير الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك بما لا يتعارض مع بعض الأحكام المستحدثة الأخرى التي جرت إضافتها لإعادة تنظيم الأمر بصورة أكثر انضباطاً، ومنها قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وسوف ينشر قرار مجلس إدارة الهيئة، بالوقائع المصرية، استعدادا لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.