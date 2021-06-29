الرقابة المالية تستعرض أبرز 3 مزايا من وثيقة «تأمين رعاية المسافر»

علق الدكتور هشام رمضان، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، على إعلان هيئة الرقابة المالية بأنه اعتبارًا من يوليو المقبل سيتم تطبيق وثيقة تأمين إجبارية على السفر للمصريين بالخارج ضد أخطار المرض والوفاة والسرقة والترحيل، قائلا إن الوثيقة تحمل اسم «تأمين رعاية المسافر» وتضم ثلاثة مزايا تأمينية بداية من تحمل تكاليف ونفقات الرعاية الطبية خلال رحلة السفر التي لا تتجاوز 60 يوما متتالية أثناء سريان جواز السفر بحد أقصى 30 ألف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

وأضاف «رمضان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يعرض على شاشة «أون»، أن الميزة الثانية هي تكاليف نقل المسافر إلى بلده في حال وجود حالة مرضية أو وضع وبائي، كما أن الميزة الثالثة في حالة الوفاة خارج مصر هي دفع تكاليف إعادة نقل الجثمان لمصر مرة أخرى، والجمعية المصرية لتأمين السفر للخارج تعد كيانا عبارة عن شركات التأمين، والهيئة تعتمد هذا النظام، حيث ستصدر الوثائق وما ينجم عنها من تعويضات وبالتالي سيكون من جهة واحدة.

وأكد مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الوثيقة تبلغ حوالي 300 جنية وتدفع مرة واحدة عند تجديد جواز السفر كل سبع سنوات، «بالنسبة للناس المعتادة على السفر لفترات طويلة يطلب منها في الخارج تأمين طبي حيث تتطلب تأشيرات السفر الآن في معظمها ذلك، ولو حسبنا التكاليف مع تكرار السفر على مدار سريان الجواز تؤدي إلى تقليل تلك التكاليف حيث تغني الوثيقة الجديدة عن ذلك».