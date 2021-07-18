فرحة طلاب الأدبي بامتحان الفلسفة والمنطق: «اللي مش مذاكر كويس هيعرف يحل»

رسم امتحان مادة الفلسفة والمنطق الذي عقد اليوم، الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة شعبة الأدبي، الذين أكدوا أن مستوى الامتحان سهل ولا يشمل أي أسئلة معقدة، موضحين أن الأسئلة جاءت مباشرة من الكتاب المدرسي، والوقت كان كافيًا للإجابة على جميع الأسئلة ومراجعتها جيدًا.

وقال الطالب، عمار ياسر، الذي أدى الامتحان بمدرسة الأورمان الثانوية بنين بالدقي، إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، مؤكدًا: «الامتحان سهل ويتحل في وقت قليل، ولم يشمل أي أسئلة معقدة».

وأضاف «ياسر» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الامتحان ركز على أسماء العلماء في المقرر الدراسي، موضحًا أن أسئلة جزء الفلسفة أسهل بكثير من المنطق.

وتابع: أن الامتحان جاء أسهل بكثير من النماذج الاسترشادية التي وفرتها المنصات التعليمية مثل منصة حصص مصر.. والطالب لو مش مذاكر كويس هيعرف يلم في الامتحان»، لافتًا إلى أن جميع الجروبات التي تزعم تسريب أسئلة وإجابات الامتحانات تنشر إجابات خاطئة.

من جانبه، أكد الطالب عصام محمد، الذي أدى الامتحان بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين بمحافظة الجيزة، أن غالبية الأسئلة جاءت مباشرة: «كان فيه كام نقطة قليلة غير مباشرة بس موجودة في الكتاب»، موضحا أنه تمكن من الإجابة على جميع الأسئلة قبل انتهاء الوقت المحدد للامتحان.

وأضاف «محمد»، أن أسئلة جزء الفلسفة جاءت سهلة ومباشرة، أما المنطق اشتمل على بعض الأسئلة التي تحتاج إلى تفكير، مؤكدًا أن المنطق ركز على الفصلين الثاني والثالث وهما المنطق الرمزي والحجج الاستنباطية.

وفي سياق متصل، أكد الطالب أحمد الصواف، بالصف الثالث الثانوي، أن الامتحان ركز على الفهم، موضحاً أن الأسئلة لم تكن صعبة إلا أن واضع الامتحان صاغها بطريقة غير مباشرة لمخاطة فهم الطالب: «يعني لو طالب مش مذاكر كويس بس فاهم هيعرف يحل في الامتحان كويس جدًا».

وأضاف «الصواف»، أن الامتحان عوض طلاب الشعبة الأدبية عن صعوبة بعض الامتحانات السابقة، متمنيًا أن تكون مستوى الامتحانات المقبلة مثل امتحان الفلسفة والمنطق.

واتفق معه الطالب يوسف شعبان، الذي أكد أن الامتحان جاء من الكتاب المدرسي، واشتمل على غالبية أجزاء المقرر الدراسي.