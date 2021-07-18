حجاج بيت الله يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية (صور)

توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، اقتداء بسنة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، فيما واصلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استقبال أفواج حجاج بيت الله الحرام، في يوم التروية، وجاء استقبال ضيوف الرحمن وفق منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، وتنظيم دخول الحجيج وفق المسارات المخصصة للطواف، لتحقيق التباعد الجسدي، وتسهيل أداء نُسكهم بكل يسر وسهولة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام عدداً من الخدمات والبرامج لحجاج بيت الله الحرام، وعمليات تطهير وتعقيم مستمرة في كافة أرجاء المسجد الحرام وساحاته، وتنظيم حركة دخول وخروج وفود الحجيج، ووضع كاميرات حرارية عند مداخل أبواب المسجد الحرام لرصد درجة حرارة الجسم، لتيسير وتسهيل أداء ضيوف الرحمن لمناسك الحج.

بدأ الحجّاج الموجودون في مدينة مكة المكرمة، اليوم، مناسك الحج الفعلية التي تقتصر هذا العام على المقيمين في السعودية الملقحين ضد كوفيد-19، في ظروف استثنائية للعام الثاني تواليا بسبب استمرار تفشي الوباء.

ووصل الحجاج صباح اليوم، في يوم التروية إلى منى على بعد نحو خمسة كيلومترات من مكة حيث أدوا طواف القدوم السبت، ومن المقرر أن يقضوا يومهم في خيم معقمة في المكان وأن يبيتوا فيها قبل التوجه إلى جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم.

ويشارك نحو 60 ألف مقيم في المناسك مقارنة بنحو 2,5 مليون مسلم في عام 2019. واختير المشاركون من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني.

كما عملت رئاسة شؤون المسجد الحرام على توفير خدمة الترجمة لضيوف الرحمن بـ10 لغات داخل المسجد الحرام، وتوزيع عبوات ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد على الحجاج، وتأتي هذه الخدمات والبرامج وفق خطة وضعتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع الجهات المشاركة بالمسجد الحرام لتوفير كافة الإمكانات والخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وفي سياق متصل، خصّصت الرئاسة العامة 3000 عربة كهربائية خلال موسم حج هذا العام، للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.

وأفاد مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام فهد بن شرار المالكي، بأن عملية الحجز للعربات الكهربائية تتم عبر تطبيق "تنقّل" ذَاتِيًّا، لتقليل التزاحم عند نقاط البيع والتسليم، ما يحقق التباعد الآمن بين ضيوف الرحمن.ومن ضمن الخدمات الأخرى، تقدم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال فرعيها في مكة المكرمة والمدينة المنورة، خدماتها في موسم الحج وفق مهامها واختصاصاتها في التوعية بالعقيدة الصحيحة.