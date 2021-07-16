الأمن السعودي: ضبط 9 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج

قال المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج، العميد سامي الشويرخ، إنه تم ضبط 9 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج، التي نصت على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ 10000 ريال «41877 جنيه مصري».

العميد الشويرخ: رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام دون تصريح

وأهاب العميد الشويرخ، بالمواطنين والمقيمين كافة، الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة: «منى-مزدلفة- عرفات» دون تصريح، حتى نهاية اليوم 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

من جانبه، أطلق فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة منصة «مبرور» التوعوية التفاعلية لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار لتسهيل أداء مناسكهم.

وتم توزيع أجهزة المنصة، التي تبث عبر تقنية «الواي فاي» في مطار «الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي» ومحطة قطار الحرمين ومركز الشهداء ومركز البقيع.

وتحتوي هذه الخدمة التوعوية التفاعلية على كتب إلكترونية ومواد مرئية ومسموعة بـ15 لغة عالمية لتوعية الحجاج والمعتمرين والزوار.